大围生昌潮州海鲜酒家明年初结业！ 26年老字号 罕有长型打冷档  老板：虽不舍但无憾

近年本港饮食业经营环境困难，不少老店相继结业，令人惋惜。屹立大围下径口村近30年的「生昌潮州海鲜酒家」，以其罕有的长型打冷档及地道潮州菜闻名，近日亦宣布将于农历年底无奈结业。消息一出，不少食客及网民纷纷表示不舍。

大围生昌潮州海鲜酒家宣布农历年底结业！老板：见证住香港光辉的日子

生昌潮州海鲜酒家今日(30日)于社交平台专页发文，宣布将营业至农历年底后结业。店家回忆生昌由1999年3月18日初始至今，历年风风雨雨「见证住香港光辉的日子，亦挨过了沙士和疫情」，不过有见今年以来各种经营因素变差，逐决定「是时候结束营业」。

店方亦不忘向街坊与食客致谢「无你地既支持，就无生昌」。文中又表达对结业的无奈「不舍但总算无憾，亦无负当年推广手工潮洲菜的初心。」

99年创办至今 壮观打冷档买少见少

生昌由东主刘翔鸿于1999年创办，刘先生70年代从潮州来港，凭著潮州人的拼搏精神，创立了这间深受街坊欢迎的酒家。店家最为人津津乐道的，莫过于店外长长的打冷档，陈列著各式各样的潮州美食，如橙色抢眼的生肠墨鱼，排得整齐的冻蟹鱼饭，卤得入味的鹅肉鹅翼，多姿多彩的送粥咸杂，规模之大，在现今香港已甚为罕见。

熟客不舍 盼他日东山再起

结业消息传出后，即引来广泛回响。不少网民及老主顾均留言表示十分可惜，形容生昌是他们「每次返香港必吃」的食店，对其结业感到「好唔舍得呀」。亦有网民鼓励老板「爱拼就会赢」，希望「第日有机会再开返」。

