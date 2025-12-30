Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

麦当劳1月1日全日早餐！McGriddles/珍宝套餐元旦24小时供应 1招再减$5

饮食
更新时间：15:40 2025-12-30 HKT
发布时间：15:40 2025-12-30 HKT

新年第一餐食乜好？麦当劳2026年元旦限定「全日早餐」，由1月1日凌晨12时起全日供应，让你由朝到晚都能品尝到经典的早餐美味！今年除了有人气高企的珍宝套餐外，更首次加入新成员「烟肉蛋McGriddles」，套餐优惠价由$37起，于PayMe领取优惠券后再减$5，即睇下文了解优惠详情。

麦当劳早餐新年全日供应！全新烟肉蛋McGriddles/珍宝套餐$37起

踏入2026年，麦当劳为大家带来了全新惊喜——「烟肉蛋McGriddles」隆重登场，这款新品的灵感源自经典的烟肉蛋汉堡，汉堡扒换上注入了枫糖浆的香软班戟，搭配香煎至金黄微脆的烟肉、嫩滑鸡蛋和软滑芝士，每一口都充满咸甜交织的丰富层次感，重新演绎了经典的美味。套餐优惠价为$37起，配上外脆内软的脆薯饼和醒神饮品。

除了瞩目新品，当然不少得每年元旦都引颈以待的「珍宝套餐」，套餐同样以优惠价$37于元旦日全日供应，包括嫩滑炒蛋、滋味猪柳、热烘烘的英式松饼及松软的热香饼，份量十足，绝对能满足你的胃口。你可以随个人喜好，为热香饼配上经典糖浆或香甜奶酱，再呷一口香浓的McCafé金奖咖啡，为新一年注入满满元气。

 

麦当劳4款人气汉堡早餐$35！1招再减$5

元旦过后意犹未尽？由1月2日起，McGriddles系列共四款汉堡将于早餐时段强势列阵，包括「枫糖班戟猪柳汉堡」、「枫糖班戟猪柳蛋汉堡」及「枫糖班戟脆鸡汉堡」。其中「枫糖班戟猪柳汉堡」及「枫糖班戟脆鸡汉堡」套餐更以$35优惠价发售，让你以超值价钱，延续这份咸甜交织的美味。

此外，1月2日至1月15日，顾客可登入PayMe App抢领$5麦当劳快闪优惠券。领券后，凡于麦当劳餐厅或麦当劳App消费满$40或以上，并使用PayMe付款，优惠券便会自动扣减！

 

资料来源：McDonald's

 

同场加映：麦当劳除夕一连3日优惠！早餐减$5+超值套餐减$8 人气饱餐加鸡翼$45

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
突发
7小时前
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
23小时前
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮
时事热话
4小时前
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
谭咏麟牛津学霸私生子隐居加拿大年薪百万 《东周刊》独家爆谭晓风搞加密货币成就非凡
谭咏麟牛津学霸私生子隐居加拿大年薪百万 《东周刊》独家爆谭晓风搞加密货币成就非凡
即时娱乐
6小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
3小时前
男子在露台晾晒窗帘堕楼，地上遗有一块染血白布及数个晾晒夹（小图）。梁国峰摄
00:27
慈云山男子露台晾晒窗帘 失足堕楼亡
突发
4小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
17小时前
连锁酒楼晚市小菜大劈价！烧味/海鲜$18起 自选烧鹅/脆皮鸡/龙虾伊面/羊腩煲
连锁酒楼晚市小菜大劈价！烧味/海鲜$18起 自选烧鹅/脆皮鸡/龙虾伊面/羊腩煲
饮食
22小时前
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
18小时前