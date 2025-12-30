麦当劳1月1日全日早餐！McGriddles/珍宝套餐元旦24小时供应 1招再减$5

新年第一餐食乜好？麦当劳2026年元旦限定「全日早餐」，由1月1日凌晨12时起全日供应，让你由朝到晚都能品尝到经典的早餐美味！今年除了有人气高企的珍宝套餐外，更首次加入新成员「烟肉蛋McGriddles」，套餐优惠价由$37起，于PayMe领取优惠券后再减$5，即睇下文了解优惠详情。

麦当劳早餐新年全日供应！全新烟肉蛋McGriddles/珍宝套餐$37起

踏入2026年，麦当劳为大家带来了全新惊喜——「烟肉蛋McGriddles」隆重登场，这款新品的灵感源自经典的烟肉蛋汉堡，汉堡扒换上注入了枫糖浆的香软班戟，搭配香煎至金黄微脆的烟肉、嫩滑鸡蛋和软滑芝士，每一口都充满咸甜交织的丰富层次感，重新演绎了经典的美味。套餐优惠价为$37起，配上外脆内软的脆薯饼和醒神饮品。

除了瞩目新品，当然不少得每年元旦都引颈以待的「珍宝套餐」，套餐同样以优惠价$37于元旦日全日供应，包括嫩滑炒蛋、滋味猪柳、热烘烘的英式松饼及松软的热香饼，份量十足，绝对能满足你的胃口。你可以随个人喜好，为热香饼配上经典糖浆或香甜奶酱，再呷一口香浓的McCafé金奖咖啡，为新一年注入满满元气。

麦当劳4款人气汉堡早餐$35！1招再减$5

元旦过后意犹未尽？由1月2日起，McGriddles系列共四款汉堡将于早餐时段强势列阵，包括「枫糖班戟猪柳汉堡」、「枫糖班戟猪柳蛋汉堡」及「枫糖班戟脆鸡汉堡」。其中「枫糖班戟猪柳汉堡」及「枫糖班戟脆鸡汉堡」套餐更以$35优惠价发售，让你以超值价钱，延续这份咸甜交织的美味。

此外，1月2日至1月15日，顾客可登入PayMe App抢领$5麦当劳快闪优惠券。领券后，凡于麦当劳餐厅或麦当劳App消费满$40或以上，并使用PayMe付款，优惠券便会自动扣减！

资料来源：McDonald's