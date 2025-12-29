春回堂结业｜中环百年凉茶舖 大门落闸 拆下金漆招牌:天下无不散之筵席 10月以9500万沽自用舖

屹立中环逾百年的凉茶老店「春回堂药行」，继于10月沽出自用舖位后，今日(29日)突然宣布结业。其位于阁麟街的店舖大门落闸，金漆招牌亦已被拆下，店方也贴出告示与港人告别，消息一出引来无数市民惋惜。

告别百年历史！中环春回堂药行光荣结业：天下无不散之筵席

春回堂最初以木头车形式在街边摆卖凉茶，后来成功入舖，兼营中药材买卖。

今日有网民在社交平台Threads 上分享相片，指「春回堂」已经停业，从相中可见该店大门落闸，「春回堂药行」五字金漆招牌亦不见迹影。发文者又回复网民指，门外亦有贴出告示宣布「光荣结业」。

店方在通告中写道：「天下无不散之延(筵)席，本药行衷心感谢大家陪伴我们走过一百一拾多年的时光。经过考虑后，我们决定在本月29日结束营运。」店方也表示：「多年来，承蒙各界贵客的支持及信任，本药行有幸能够成为中环的一个地标及大家日常生活的一部份，这是我们的最大的荣幸。」通告最后祝福大家「身体健康，生活愉快」，并署名「春回堂药行 敬上 2025年12月29日」。《星岛头条》尝试致电该店了解 ，亦未有人接听。

春回堂药行自1916年起便在中环扎根，由林氏家族承传三代至今。该店最初以木头车形式在街边摆卖凉茶，后来成功入舖，兼营中药材买卖。由于该店位处中环中心地段，清热凉茶、龟苓膏等正宗足料，是不少陪伴中环街坊及上班族心中充满回忆的地标。

十月高价9,500万沽出自用舖 获利超过450倍

翻查资料，「春回堂」林氏家族于今年10月，以9,500万港元的高价，售出了其自用的阁麟街8号全幢物业。 该物业由家族于1962年以21万元购入，持货63年，帐面大幅获利超过450倍。

网民感突然 怀缅凉茶用料佳

对于许多熟客而言，这个消息来得相当突然，有网民惊讶地表示：「下? 执左?」，更有人说：「我圣诞节经过好似都有开， 几时开始执架？」不过，亦有网民留意到店舖贴出了「光荣结业」的告示，并指「前两日已经执野走人」。

不少网民慨叹：「唉！几十年历史！中文字招牌都拆埋！」有市民怀缅道：「想当年同事特登话去回春堂饮凉茶我又钟意帮衬佢哋买药材，多人买流量快，所以啲料都好好」。同时，也有人认为，在当今的营商环境下，「年轻都不愿做，卖铺又可拿回一大笔现金！」或许是老店选择光荣引退的现实考量。

