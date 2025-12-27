饮茶点心「呃秤」引热议 份量变少4粒变3粒 肠粉呃得最蛊惑 网民点出一问题更劳气

饮茶是香港的传统饮食文化，有网民日前就在网上讨论区发文，指留意到酒楼点心份量有缩水趋势，更形容点心「呃秤」情况严重，帖文引发广大网民共鸣，纷纷留言分享类似经历，慨叹食物份量越来越少，价格和质素，却没有变得更实惠。

点心越食越少？网民慨叹饮茶「呃秤」严重

近日，有网民在连登讨论区分享其个人观察，引发了这次关于点心份量的讨论。他指出，这种「缩水」现象由来已久，「由牛肉球开始，我老母话佢细个食有4粒的，30年前已经变3粒。」他接著列举更多例子，表示继牛肉球后，「之后虾饺4变3，而家烧卖都玩4变3」，导致与家人朋友饮茶时，即使只是「4个人食」，很多点心都需要叫两笼才够分，吃起来并不划算。

网民深有同感：有啲逐粒计钱



该帖文一出，随即在网上引起热烈讨论，不少网民表示深有同感。有人指出，点心份量缩水的情况比事主所说的更为普遍，「有d主打点心的专门店已经系2粒，仲有d逐粒计钱」，而且价格高昂，「每粒系贵到好似以前一笼4粒的价钱」。

除了烧卖、虾饺外，网民亦提到其他点心。有人称「山竹牛肉球真系有见过两粒」，亦有人认为「肠粉先呃得劲，以前系3条 而家帮你剪开 个份量得两条」、「鲜竹卷已经由3条变2条」，另外，大多点心纸上「小中大特顶点其实无意义」，份量不明确，不像「寿司会写明每碟几旧」，认为这种加价又减量的做法，令市民「消费欲只会愈来愈减」，亦有人指「反而返大陆好多都仲系四粒」，似乎北上饮茶更吸引。

贵价食预制点心 网民：好揾笨

此外，亦有网民将讨论延伸至点心的品质。有人愤慨地表示，能够接受新鲜即制的点心愈卖愈贵，但现实是「X你老母原来系预制」，不少人附和指「而家8成都预制啦，好少自己有点心师傅整了」，情况令人气愤，有人直指份量与品质俱降的情况，光顾酒楼变得「好揾笨」。

延伸阅读：港女宝琳茶饮店不慎打翻饮品 店员协助清理兼做1事 事主感动