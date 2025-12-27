教拣7款日本酱油 3级制品质 3种浓淡风味 1款专配蛋料理 各有煮法｜食材知识

日本酱油制法讲究及款式繁多，各有不同材料及酿制方法，令日本酱油各具用途及风味，菜式配搭多元化。今天由来自北海道的烹饪家讲解日本产酱油的特点、风味及吃法，并有营养师分享日本豉油的食用价值，值得参考。

日本酱油分3种 各具风味

来自北海道的烹饪家Kei San表示，日本酱油的主要原材料是大豆、小麦、盐和水，采用曲菌天然发酵酿造而成，因地区差异，日本豉油的味道亦稍作调整，例如九州人好甜，九州产酱油也会偏甜，展现地方料理的独特口味。日本酱油简单分为浓口、淡口及风味酱油。

浓口酱油：最普遍的日本酱油，用途广泛，适合配搭不同烹法及食材，亦是家常料理常用的调味酱油，味道特色是咸鲜有序且富豆香。 淡口酱油：颜色较淡，作用是凸显食材原色，例如烹调茶碗蒸或玉子烧。 风味酱油：在酱油中加入其他食材、果汁或调味品等，丰富味道层次之余，还用来配搭指定或建议的料理，像是鸡蛋酱油、鱼生酱油与昆布酱油等。

日本酱油采用3级制

日本酱油会根据日本农林水产省所制定的规范，简单分为3个等级：特级、上级及标准。

特级：是指香气、色泽、味道均非常出色，是最鲜美、品质最好的酱油。\ 上级：具良好的香气与味道，美味兼鲜香。 标准：符合一般品质标准，属普通酱油，味道简单且容易配搭。



日本酱油简单分3个等级。

1. 丸大豆浓口酱油 严挑优材 【特级】

特点：严选北海道出产的丸大豆酿制。「丸大豆」是指精挑颗粒完整且非基因改造的大豆，代表品质有保证。

产地：福山

成分：大豆、小麦、食盐、水。

味道：豆味浓郁，咸鲜醇厚。

色泽：深褐色

吃法：酱汁、腌肉、调味。

价钱：$55/A

2. 有机浓口酱油 天然工序 【特级】

特点：用超过130年历史的天然工序酿制，坚持以有机原料发酵及熟成。

产地：广岛

成分：有机大豆、有机小麦、食盐及水。

味道：浓稠鲜美，香味持久。

色泽：乌黑富有光泽。

吃法：调制火锅汤底或高汤，焖煮及熬汁。

价钱：$79/A

3. 鸡蛋专用酱油 海产提鲜 【标准】

特点：专为鸡蛋料理调制，加入不同海鲜及调味料丰富味道层次。

产地：广岛

成分：酱油、糖、盐、味醂、鲣鱼及昆布。

味道：甜美具海产的鲜美味道。

色泽：棕褐色

吃法：炮制鸡蛋菜式，混合生蛋做蘸酱或拌饭。

价钱：$35/A

4. 鱼生酱油 凸显甜味 【标准】

特点：专为配搭刺身与寿司而调制，能凸显海产的鲜甜味道。

产地：北海道

成分：酱油、白糖、焦糖色素水。

味道：鲜香带甜味，不会太咸。

色泽：深棕褐色。

吃法：配海产刺身或寿司，为鱼生饭调味。

价钱：$23.9/A

5. 昆布酱油 爽口回甘 【上级】

特点：用北海道产的优质昆布酿制，利用其独特的天然鲜香增加酱油的味道层次。

产地：千叶

成分：酱油、昆布、葡萄糖、盐。

味道：咸鲜清爽，香甜回甘。

色泽：棕褐色

吃法：调味、凉拌及蘸酱。

价钱：$31.9/B

6. 鲜榨淡口生酱油 色泽鲜亮 【特级】

特点：不经加热程序处理，是压榨后首次提取的酱油，保留原汁原味及鲜亮酱色，凸显食材原色。

产地：千叶

成分：非基因改造大豆、食盐、小麦及酒精。

味道：鲜香微甜不太咸，口感清爽。

色泽：鲜亮带光泽的褐色。

吃法：炒菜、茶碗蒸、汤品及玉子烧。

价钱：$29.9/B

7. 果味酱油 清新芬芳 【标准】

特点：利用酸香的柑橘类果汁、醋和酸味剂调配，融合了咸鲜与酸香的风味。

产地：木栃

成分：酱油、柑橘汁、酸味料及蒸馏醋。

味道：芬芳富果香，淡口清新。

色泽：棕褐色

吃法：凉拌、沙律及腌渍。

价钱：$13.9/B

营养师：适量摄取 低卡有「营」

香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」营养师陈筠霖（Krista）表示，大部分日本酱油均用天然方法酿制，没有添加剂及化学成分，因应个人需要别过量进食的话，对身体有益。

日本酱油中的钠可助身体神经传导及肌肉收缩。

日本酱油原料只有小麦、大豆和盐分等，不含脂肪，属低卡路里的调味品。

日本酱油含丰富氨基酸、维他命、矿物质及益生菌，适量摄取可补充人体所需营养，以及促进肠道健康、抗氧化及提升免疫力。

