莲香居攻入旺角开4000呎巨舖！重现推车仔点心/手工粤菜 长者$2茶位+免加一

饮食
更新时间：09:00 2025-12-25 HKT
发布时间：09:00 2025-12-25 HKT

随著传统茶楼文化的复苏，不少以怀旧风味闻名的品牌也在近年扩张业务。莲香楼集团旗下最新分店「莲香居」于旺角正式试业，位于西洋菜南街生发大厦3楼全层，建筑面积达4000呎，为市民带来更多品尝手工点心的机会。

旺角莲香居试业！4000呎巨舖重现推车仔点心/手工粤菜 俄罗斯美女驻场

夜茶都有得叹点心！长者优惠$2茶位+免加一 

旺角「莲香居」为莲香楼集团最新分店，店内装潢充满古典韵味，营造出一种优雅而舒适的氛围，还有俄罗斯美女驻场做知客，为顾客带来耳目一新的用餐体验。延续了一贯的传统，「莲香居」有提供手推点心车、茶盅泡茶及自助式点心卡等特色，并以传统方法手工即制点心及怀旧经典粤菜，如莲香居霸王鸭、仙鹤神针、家乡煎酿鲮鱼及鸡蛋焗鱼肠，保留老式茶楼风味。

点心方面，早市及午市的供应时间为早上6时至下午4时25分，价格由$25至$48不等。晚市点心则于下午5时至晚上11时供应，仅限笋尖虾饺、鹌鹑蛋烧卖、松露上素饺及蟹粉鲜肉小笼包四款点心。此外，「莲香居」还推出长者专享优惠，凭长者咭或乐悠咭在上午9时45分前完成结帐并离座，只需$2茶钱并免加一服务费。

网民试食后大赞：足料又大份

有网民更于「莲香居」试业之际亲身到访，并在Facebook群组「香港中菜／粤菜关注组」发帖分享试食体验，指店内的食品材料充足且份量大，其中烧鹅肉质香浓、皮脆惹味；鸡油花雕蟹肉蒸陈村粉味道鲜美且酒香浓郁；椰皇燕窝炖鸡蛋也是不错的选择。

莲香居

  • 地址：旺角西洋菜南街218-220号生发大厦3楼
  • 电话：2388 6321
  • 营业时间：星期一至日 6am-12mn

 

资料来源：香港莲香饮食集团 - 莲香居香港 中菜／粤菜 关注组 

 

同场加映：百年老字号茶楼「莲香」再开分店！怀旧招牌高挂旺角金鱼街 网民期待：开到连锁酒楼咁

