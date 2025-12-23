九龙香格里拉自助餐买二送一！人均$359起任食蟹脚/龙虾/和牛/刺身/鸭肝/羊架

坐落于尖沙咀的五星级酒店九龙香格里拉，其 Café Kool 咖啡厅一直以其高品质的国际自助餐而闻名，深受美食爱好者的欢迎。最近，Café Kool 咖啡厅再度推出极具吸引力的「流金珍味」主题自助餐，并带来了限时的「买二送一」快闪优惠，折后平均每位只需港币$359起，便能尽情品尝到琳瑯满目的豪华美食，当中包括鲜甜的蟹脚、惹味的烤肉和精致的刺身，绝对是与亲朋好友共享盛宴的绝佳机会。

九龙香格里拉酒店自助餐 奢华海鲜和牛盛宴

这次「流金珍味」自助餐回归，不论午市或晚市，均为食客准备了超过二百款轮流供应的环球美馔，确保每次到访都有新的惊喜。海鲜爱好者绝对不能错过选择丰富的时令冷海鲜吧，午市时段可以大快朵颐，品尝肉质饱满的蟹脚，而晚市则升级加码，提供爽口弹牙的波士顿龙虾，让人回味无穷。

除了海鲜，自助餐的热荤同样出色。午市焦点菜式包括暖心暖胃的「窝蛋和牛煲仔饭」，和牛的丰腴油香与蛋汁完美融合；还有「花胶灌汤饺」，每一口都充满了滋补的胶原蛋白。而在周末及公众假期，更限定供应「烧和牛」，肉质软嫩，肉汁四溢。晚市的菜式则更显奢华，例如入口即溶的「法式焦糖鸭肝」、充满和风滋味的「和牛寿喜烧」，以及鲜嫩多汁的「烤焗美国有骨肉眼扒」，每一道菜都展现了厨师团队的精湛厨艺。

精致甜品画龙点睛 满足视觉与味觉双重享受

一顿完美的自助餐，又怎能缺少精致的甜品作结？Café Kool 的甜品区向来是食客的流连忘返之地。经典的「提拉米苏」带有浓郁的咖啡酒香，口感湿润顺滑；色彩缤纷的「开心果覆盆子蛋糕」，巧妙地平衡了坚果的香气与莓果的酸甜；而「柠檬焦糖炖蛋」则以其香脆的焦糖表层和清新的柠檬内馅，带来多层次的口感享受。这些甜点不仅造型吸引，味道更是一绝，为您的美食之旅画上完美的句号。