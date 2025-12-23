深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费

深水埗合益泰小食重开！深水埗人龙小食店「合益泰」过去以「平、靓、正」见称，曾获米芝莲美食指南及旅发局网页推荐，惟今年8月失火后进行内部装修，一度暂停营业。「合益泰」于昨日（12月22日）正式重开，不过其驰名肠粉加价却引起网民热议，有人笑言：「帮手俾装修费。」详情即看下文！

深水埗合益泰小食重开 名物肠粉加价惹热议

深水埗肠粉名店合益泰自8月失火后，随即进行内部装修，历时逾4个月后终于重开！合益泰昨日（22日）重开后，随即引来不少街坊食客排队。不过，有食客发现昔日的肠粉平价不再，于帖文中表示：「合益泰今日重开，不过无咗十蚊四条肠粉了。」

合益泰的肠粉被评为皮薄兼混酱美味，装修前售价为$10/4条，价格相宜。不过，在重开后肠粉价格有所调整，3条肠粉售10元（细）；5条售15元（中）；7条售20元（大）。另外，合益泰亦有售鱼肉烧卖、牛肉、猪皮、萝白等港式小食，还有逾10款粥品及炒米、炒面等。

合益泰肠粉变相加价 网民：帮手俾装修费

合益泰向来「平、靓、正」的肠粉加价，引来网民热议，有人认为如今肠粉叫价「10蚊3条」，已失去光顾的冲动，「都估到佢会加价」、「已经唔驶特登再去。」有网民则笑指，「烧一烧，消失咗一条肠粉」、「帮手俾装修费」。

文：TF

资料及图片来源：Threads、长沙湾美食及消费关注组@Facebook、小红书



