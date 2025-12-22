深水埗文记车仔面猪肠「有屎」？！港女呕心斥︰剪开入面全部系黑色！老板咁解释…

车仔面作为香港的地道美食，食客可随意配搭各款餸菜，性价比高，故深受大众喜爱。然而，近日有市民帮衬深水埗米芝莲推介的长龙「文记车仔面」后，竟发现猪肠疑未清洗干净，内藏黑色不明物体，疑似粪便，令她即场崩溃！事件在网上曝光后引起大量网民热议，店方亦立即联络事主回应，即时补镬。

深水埗「文记车仔面」发现猪肠有屎？食客呕心斥︰剪开入面全部系黑色！

日前有名女网民在社交平台Threads上，以「警世！文记车仔面食到屎」为题发文，分享其不久前的恐怖饮食经历。她表示刚从外地旅行回港，便急不及待，专诚到位于深水埗的人气长龙店「文记车仔面」外卖，岂料这次经历却让她大失所望。

事主忆述，当她在家中享用车仔面时，在快要吃完之际，竟发现「开始食啲猪肠就觉得有啲怪，好似有沙咁」。她随即将猪肠夹起细看，惊见肠衣内积存黑色的浆液， 疑为猪的粪便。为了查证，她将剩余的猪肠全部剪开，发现「原来成段都有屎，好似完全无洗过咁」，并对此感到震惊，不禁在网上询问其他网民是否有过类似经历。

网民热议︰其实食得猪肠就预咗

该帖文迅速引起广泛讨论及回响，不少网民对事主的遭遇表示同情，亦有网民分享过去在同间店舖的不快经历，指「一两年前堂食已经濑过嘢，见到成嚿啡色嘢喺入面」。有自称文记多年熟客的网民则表示，以往的猪肠品质上乘，但近期再帮衬时已感觉「唔同咗」。另外亦有人网民讽刺指，「其实就算洗咗，条肠都系装过屎…所以我唔会食肠」，以及「其实食得猪肠就预咗」、「食猪肠就系为咗食到屎味」等。另外，亦有网民指出，现时吃到的猪肠，其向出的外围其实才是肠壁，「因为啲肥膏包住条肠出面，要反转咗条肠嚟洗先清到入面啲屎。由于反转之后唔会调返转，所以大家咬开入面先至系肥油」。

其后，事主亦有就事件向文记车仔面查询，获店方负责人回应表示，舖头其实出售两种大肠，一款是由店家自行清洗，另一款则由供应商提供，而她吃到的正是由供应商清洗的批次。而文记于回应中亦承认「啲猪肠有问题，我哋同事都有责任」，并表示已即时联络供应商索取解释，最后与供应商诚意向事主道歉。不过对此回应，事主就认为：「唔理佢有几多个供应商，我买嘅系文记嘅出品，我觉得佢系有责任去监管」。

供应商承认一时疏忽 会加强品质监控

《星岛头条》记者亦就此事向供应商及文记车仔面查询。首先供应商老板余先生解释，屠房送猪肠来前会先汆水，送到后女工们会以人手将猪肠逐条剪开及反转清洗，「这次疑有屎的部位是『猪肠椗』位置，比一般猪肠硬10倍，可能因周末太忙碌的关系，女工一时疏忽剪漏了」。

他续指，公司与文记车仔面合作20多年，负责供应猪肠，属持牌公司，处理猪肠必按程序。而文记于是次事件后立即向他们反映问题，公司亦立即采取行动，向涉事员工问责，并会加强品质监控。

文记老板︰属供应商批次 已向员工训示

至于文记车仔面方面，老板黄先生回应指餐厅当晚收到事主通知后，已即时跟进事件，回收并停卖所有猪肠，并向供应商了解。他续指餐厅一向是由这间本地供应商攞货，而这间供应商几乎供货予全港8至9成有售猪肠的餐厅，品质一直是比较可靠。

当文记收到猪肠后会先以滚水出水约1.5小时，然后再烹调。但由于不会特别将猪肠剪开，而是会整条拿去烹调，所以当剪开时才会看到里面的状况。不过，老板指已即时向员工作出训示，现已会预先剪开猪肠作检查，并且必须留意里面有否任何异物。他表示已向事主道歉并会作出退款，惟事主随后再没有回复。

资料来源︰Threads