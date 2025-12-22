冬至酒楼惊遇半裸围裙男跳舞巡游？网民笑言「好嘈又好笑」 背后竟是连锁米线店良心活动？

正所谓「冬大过年」，不少公司都会跟员工吃冬至饭，慰劳他们一年来的辛劳。昨日（21日），有网民在社交平台上发文，指在酒楼目击一个饮食集团举办冬至晚宴，当中有员工半裸穿起传统服饰劲歌热舞，现场气氛相当热闹，让她笑言如「世界十大奇景」！《星岛头条》就事件向该饮食集团查询，获官方回应，即看下文了解详情。

冬至酒楼惊遇半裸围裙男跳舞巡游？网民笑言「好嘈又好笑」

昨日（12月21日）是冬至，不少市民都会与家人外出聚餐，共享团聚时刻。有网民在Threads发文，指与家人在酒楼吃饭时，发现云桂香米线专门店正举办员工冬至晚宴，逾10名员工换上传统云南民族服装，在席间劲歌热舞，笑言如看到「世界十大奇景」，又指「其实本身已经觉得好嘈，但系见到画面莫名觉得好笑。」

从片中可见，女员工一身大红绿色花袍，配上红色头巾或头饰；男员工则赤裸上身，围上红色花朵围裙，下身则穿著绿色花裤子。他们又戴上墨镜，伴随音乐在酒席间围圈跳舞，现场还有不少身穿便服的员工，气氛相当热闹。他们的舞蹈及衣著吸引不少食客的目光，亦有人举起手机录影。

餐厅亲解背后原因 适逢开业30周年：所以员工特别开心

帖文引起网民热议，有网民称赞气氛热闹，「几开心呀。」但也有网民表示公司应该要包场，以免影响到其他食客，「几开心呀咁玩，但应该要包场」。

对此，《星岛头条》记者向云桂香米线专门店查询，获回复表示，餐厅每年冬至都会举行员工聚餐，让各分店员工聚首一堂，而聚餐中必有娱兴表演节目，如跳舞、唱歌等，由于云桂香主打云南美食，因此跳舞环节亦会加入云南少数民俗特色，员工会穿上少数民俗服饰跳舞，「公司是事前已得悉会有民俗舞蹈表演，让大家玩吓开心吓。每年员工都会预先准备，提前编排舞蹈，是每年的传统，但由于今年时间不充足，因此员工可能会即兴表演。」且今年适逢开业30周年，「所以员工特别开心。」亦重申跳舞的全部都是公司员工，并非酒楼的职员或请来的表演人员，最后向因聚餐受到嘈音影响的其他食客致歉。

