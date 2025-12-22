大快活长者优惠加码！圣诞新年一连14日凭关爱长者咭即减$6 叹尽各款经典美食

连锁快餐店大快活一向是不少港人解决三餐的选择，其菜式多样且价钱实惠，深受食客欢迎。最近，大快活宣布推出全新的长者优惠，由12月22日起至1月4日，老友记只要出示「快活关爱长者咭」，即可在任何分店享有即减$6的折扣，让长者倒在冬日节庆日子，仍能感受感受窝心暖意。

大快活长者优惠｜圣诞新年期间限定 凭咭即减$6

大快活长者优惠｜圣诞新年期间限定 凭咭即减$6

大快活今次专为长者而设的加码窝心优惠，推广期由2025年12月22日至2026年1月4日，横跨圣诞节及新年两个重要节日。长者们只需在惠顾时出示「快活关爱长者咭」，即可享受折扣。此优惠以单一发票计算，每次交易可享$6折扣，让长者与亲朋好友在佳节期间，能以更实惠的价钱品尝大快活的各款美食。

未有「快活关爱长者咭」？教你如何申请赚尽著数

为了感谢长者过去为社会付出的汗水和力量，大快活自2014年起便推出「快活关爱长者咭」计划，以表对长者的衷心感谢。持有此咭的长者，在日常消费中每次可享港币$3现金优惠，每月优惠总值更高达港币$300。为了惠及更多银发族，由2021年11月起，申请资格已扩展至60岁的乐悠咭持有人，让更多长者能以优惠价钱享受美食。

快活关爱长者咭：网上申请

大快活圣诞长者优惠详情

优惠期限： 2025年12月22日至2026年1月4日

优惠详情： 凭「快活关爱长者咭」惠顾，即享HK$6折扣（以单一发票计算）。

备注：优惠不可与其他优惠（包括「阿活爆抵价」系列）同时使用；优惠不适用于购买零售或烘焙产品。

其他连锁快餐店节日精选优惠

１. 大家乐︰$139食二人铁板套餐

圣诞佳节来临，大家乐（Café de Coral）推出全新的晚市限定「咋咋淋」铁板二人餐，为顾客在冬日带来温暖滋味。此款二人套餐以优惠价$139提供，包含两份主菜、炒饭、餐汤及饮品。顾客可在多款指定铁板主菜中自由选择两款，配搭两客蛋炒饭、两客罗宋汤，以及两杯14安士的冻柠檬可口可乐，旨在提供一顿完整而满足的晚餐体验。

２. 麦当劳︰$48叹麦炸鸡+麦乐鸡

麦当劳即日起透过手机App推出全新节日派对震撼优惠，让顾客以惊喜价格享受多款人气炸鸡美食，包括$48「麦麦分享组合」，可一次过叹两件麦炸鸡及9件麦乐鸡，是佳节狂欢必备之选。另外还有「$88开心欢聚二人餐」及「$118派对狂欢组合」，最适合一家大细或三五知己齐齐分享。