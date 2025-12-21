观塘街坊酒楼反传统？圣诞推$398点心放题 每位送龙虾+5头鲍 网民嘲︰高档两餸饭！

圣诞节将至，本港各大食肆纷纷推出平安夜或圣诞节节日套餐吸客。最近有网民分享，位于观塘的一间街坊酒楼，今年推出就圣诞及元旦晚市点心放题，每位收费$398。除了任食点心、烧味及小菜外，更每位加送龙虾及鲍鱼等贵价食材，又有liveband及大抽奖等，不过却引来网民热议，反应两极。

观塘街坊酒楼推圣诞元旦自助餐！点心小菜放题$398/位 加送龙虾鲍鱼

日前有网民在facebook专页「香港酒楼关注组」上，以「观塘振万广场3楼圣诞节晚上有buffet 可以吃」为题分享，表示发现位于观塘的街坊酒楼「财爵海鲜荟」最近推出「圣诞及元旦自助餐抽奖夜」，每位收费$398，并享有「5人同行1人免费」及免加一的优惠。

帖文更附上一张宣传海报，根据海报内容，这个自助餐于圣诞节及元旦期间，即12月24日至12月31日期间晚上6时至9时半供应。顾客只需以每位$398，即可享用32款美食，包括虾饺皇、蟹籽烧卖、豉汁蒸凤爪、咸水角、山竹牛肉球、虾春卷等点心，以及烧鹅、烧腩仔、蜜汁叉烧、瑶柱贵妃鸡等烧味。

设liveband/抽奖/卡拉ok 网民︰高档两餸饭？

另外，小菜选择也多元化，包括避风塘茄子、杭州榄角骨、椒盐猪扒、红烧龙趸头腩、咕噜肉、翡翠炒龙趸球、家乡肉碎炆米及杨州炒饭等小菜及炒粉面饭等。每位食客更加送半只蒜茸开边蒸澳洲龙虾及蚝皇5头鲍鱼扣鹅掌一份，以及可另加$50任饮Asahi啤酒、加$100任饮澳洲红酒。酒楼更安排了丰富节目，包括每晚举行大抽奖，特奖为一围秋冬豪情宴。25号圣诞节当晚亦有liveband演出，户外大平台亦设有卡拉ok，让顾客任食、任饮、任玩。

虽然优惠看似吸引，但帖文一出，随即引起网民热烈讨论，不少人对价钱及食物的配搭表示质疑。有网民认为收费过高，留言批评「咁样$398」、「$400食虾饺烧卖」，亦有人笑嘲似「高档两餸饭」，认为食物都是预先制作，不如帮衬两餸饭店，「全部整定我不如买几个净三餸食」，但亦有网民认为放题吸引，值得一试。



财爵海鲜荟「圣诞及元旦自助餐抽奖夜」

供应日期︰2025年12月24日至12月31日

供应时间︰6pm－9:30pm

地址︰观塘荣业街2号振万广场3楼3B&3C舖

电话︰2126 7978

备注︰5人同行1人免费；免加一

资料来源︰香港酒楼关注组、choijeukseafood＠IG