Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

观塘街坊酒楼反传统？圣诞推$398点心放题 每位送龙虾+5头鲍 网民嘲︰高档两餸饭！

饮食
更新时间：17:54 2025-12-21 HKT
发布时间：17:54 2025-12-21 HKT

圣诞节将至，本港各大食肆纷纷推出平安夜或圣诞节节日套餐吸客。最近有网民分享，位于观塘的一间街坊酒楼，今年推出就圣诞及元旦晚市点心放题，每位收费$398。除了任食点心、烧味及小菜外，更每位加送龙虾及鲍鱼等贵价食材，又有liveband及大抽奖等，不过却引来网民热议，反应两极。

观塘街坊酒楼推圣诞元旦自助餐！点心小菜放题$398/位 加送龙虾鲍鱼

日前有网民在facebook专页「香港酒楼关注组」上，以「观塘振万广场3楼圣诞节晚上有buffet 可以吃」为题分享，表示发现位于观塘的街坊酒楼「财爵海鲜荟」最近推出「圣诞及元旦自助餐抽奖夜」，每位收费$398，并享有「5人同行1人免费」及免加一的优惠。

帖文更附上一张宣传海报，根据海报内容，这个自助餐于圣诞节及元旦期间，即12月24日至12月31日期间晚上6时至9时半供应。顾客只需以每位$398，即可享用32款美食，包括虾饺皇、蟹籽烧卖、豉汁蒸凤爪、咸水角、山竹牛肉球、虾春卷等点心，以及烧鹅、烧腩仔、蜜汁叉烧、瑶柱贵妃鸡等烧味。

 

设liveband/抽奖/卡拉ok 网民︰高档两餸饭？

另外，小菜选择也多元化，包括避风塘茄子、杭州榄角骨、椒盐猪扒、红烧龙趸头腩、咕噜肉、翡翠炒龙趸球、家乡肉碎炆米及杨州炒饭等小菜及炒粉面饭等。每位食客更加送半只蒜茸开边蒸澳洲龙虾及蚝皇5头鲍鱼扣鹅掌一份，以及可另加$50任饮Asahi啤酒、加$100任饮澳洲红酒。酒楼更安排了丰富节目，包括每晚举行大抽奖，特奖为一围秋冬豪情宴。25号圣诞节当晚亦有liveband演出，户外大平台亦设有卡拉ok，让顾客任食、任饮、任玩。

虽然优惠看似吸引，但帖文一出，随即引起网民热烈讨论，不少人对价钱及食物的配搭表示质疑。有网民认为收费过高，留言批评「咁样$398」、「$400食虾饺烧卖」，亦有人笑嘲似「高档两餸饭」，认为食物都是预先制作，不如帮衬两餸饭店，「全部整定我不如买几个净三餸食」，但亦有网民认为放题吸引，值得一试。
 

财爵海鲜荟「圣诞及元旦自助餐抽奖夜」

  • 供应日期︰2025年12月24日至12月31日
  • 供应时间︰6pm－9:30pm
  • 地址︰观塘荣业街2号振万广场3楼3B&3C舖
  • 电话︰2126 7978
  • 备注︰5人同行1人免费；免加一

 

资料来源︰香港酒楼关注组choijeukseafood＠IG

延伸阅读︰连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
21小时前
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
古天乐冬至送暖！与多名艺人惊喜现身过渡屋 与大埔灾民食盆菜
社会
6小时前
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
3小时前
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
连锁酒楼超值晚市优惠！$138有齐海鲜/烧味+小菜+炖汤+煲仔饭 加$28起转龙虾/白灼虾
饮食
7小时前
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
李连杰惊传婚变？手术后利智一举动被指「无情」惹揣测  功夫皇帝宠妻30年交出20亿身家
影视圈
8小时前
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
51岁「最美港姐」曾被指颜值崩坏  晒中门大开性感照骚丰满上围  靓靓鹅蛋脸颜值重回巅峰
影视圈
2小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
22小时前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧｜Juicy叮
时事热话
7小时前
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂
公屋男分享自己装修经验 跟足5个步骤重油墙身 厨厕天花吊顶买料500元搞掂｜Juicy叮
时事热话
5小时前