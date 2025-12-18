Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔街坊酒楼超值优惠！乳鸽＋滋补靓汤$25 星期一至六午市供应

饮食
更新时间：12:16 2025-12-18 HKT
发布时间：12:16 2025-12-18 HKT

位于大埔运头街的粤菜酒楼「大日子酒家」，提供宽敞用餐环境和地道风味，成为区内饮茶聚餐热门选择。近日，酒楼更推出「滋味升级」午餐优惠，人气红烧乳鸽搭配滋补靓汤仅需$25，性价比极高，绝对是午间至尊享受。

乳鸽套餐优惠 星期一至六午市供应

大日子酒家全新午市大优惠于星期一至六上午11时至下午1时供应，每位只需$25，即可享用红烧乳鸽（半只）及暖胃靓汤。红烧乳鸽为经典粤菜之一，外皮金黄酥脆，内里肉质鲜嫩多汁，入口满溢香浓卤香，令人回味无穷。

为了增添变化，大日子酒家特别设计每周不同靓汤供应，四款经典汤品轮流登场，包括凉瓜排骨黄豆汤、杏汁菜胆白肺汤、花生眉豆鸡脚汤及咸菜胡椒猪肚汤，让食客每次光顾都有新鲜感。这些汤品选用新鲜材料慢火熬制，汤头清甜浓郁，富含滋补功效，与红烧乳鸽互相衬托，营造暖笠笠的满足感。

大日子酒家优惠

  • 供应时段：星期一至六 11am-1pm（星期日及公众假期除外）
  • 地址：大埔运头街12-18号美华大厦地舖
  • 电话：2660 9906

 

2大酒楼特价点心 逸逸居/海港

1. 黄埔逸逸居指定点心$13

黄埔逸逸居近期推出多项优惠，涵盖早餐及午市时段，其中备受关注的活动为上午9时30分前，指定点心统一以每份$13特价供应。此外，堂食顾客可选择以30.8元加购半斤叉烧或烧腩仔，增添用餐选择。

2. 海港点心孖宝$34.8

海港餐厅近日推出「醒晨新孖宝」套餐，每日早上7时至11时供应，价格为$34.8，让顾客自由挑选两款招牌点心。选项包括上海小笼包、鲜虾粉粿、皮蛋瘦肉粥及蜜汁叉烧肠等。

 

资料来源：大日子酒家

 

同场加映：荃湾新派酒楼早茶破底价！$10.8起叹虾饺/烧卖/盅头饭 粥+点心三宝$35.8

