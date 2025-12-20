韩式泡菜牛肉年糕锅 易煮简餐 正宗韩国菜 惹味暖胃｜识煮食谱

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：10:00 2025-12-20 HKT
发布时间：10:00 2025-12-20 HKT

想煮一顿简单家常菜，推介有齐肉类、蔬菜及主食的韩式泡菜牛肉年糕锅，材料和做法简单，可随喜好加减材料，亦可自行调节辣度，一家人围炉吃，热辣辣又惹味。

点击图辑睇韩式泡菜牛肉年糕锅食谱

韩式泡菜牛肉年糕锅 地道韩国菜

想炮制正宗韩国菜风味，除了泡菜，这道韩式泡菜牛肉年糕锅还须加入韩国辣椒酱调味。建议选用偏甜的韩式辣酱，用来爆炒洋葱丝、鲜菌，非常惹味。谨记勿将鲜菌预先烹煮，才能保留鲜菌原有味道及口感。泡菜虽然是腌渍物，但也不能存放于雪柜太久，否则会变酸，影响味道。吃剩的汤底，可拌入白饭或拉面吃，一尝地道韩国菜吃法。
 

可随口味加减泡菜的份量。
材料：火锅用牛肉片6片、韩式泡菜60克、洋葱1/2个、鲜菌1/2包、葱1条、鸡蛋1只、韩国年糕200克、米酒2汤匙、牛肉清汤3杯、韩式辣椒酱2汤匙、油2茶匙

调味料：酱油1汤匙、砂糖1汤匙、麻油适量

做法：

  1. 火锅牛肉片切半，泡菜切小块，洋葱切幼丝，葱斜切成小段。
  2. 鲜菌以手撕成小块，拌匀调味料。
  3. 镬内烧热2茶匙油，加洋葱丝炒至软身，加韩式辣椒酱及鲜菌略炒，𪷽酒。
  4. 加泡菜及牛肉清汤煮滚，放入年糕及调味料，加盖煮3分钟至年糕变软身。
  5. 放入牛肉片、葱丝及鸡蛋略煮，上碟。

小贴士：烹调前，先以清水浸泡年糕，可避免黏连。

文：EH  图：星岛日报

