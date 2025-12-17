Five Guys$99餐效应 观塘店罕现爆场 粉丝趁机平反：系肉汁！唔系个包湿！

饮食业竞争激烈，定价策略往往直接影响人流。美式快餐店Five Guys以高价定位闻名，长期令部分消费者却步，今年品牌「一反常态」接连推出优惠套餐，近日更将价格下调至$99并可选招牌奶昔后，吸引大批市民涌入试食，位于观塘apm的分店更出现座无虚席、排队轮候的罕见盛况。

Five Guys推$99汉堡餐 观塘店罕现爆场 网民：点餐、揾位都要等

Five Guys向来采用单点模式售卖各款食品，一个套餐若要配成汉堡、薯条及饮品，动辄需要$200，被定位为「贵价快餐」。今年8月，品牌首次推出$130套餐，引起全城关注；近日再将套餐下调至$99，饮品更可选原价$60的招牌奶昔，似乎落足功夫刺激消费意欲。

$99套餐推出后成功带动人流，Five Guys位于观塘apm的分店出现爆场情况。有网民在Facebook群组「X官塘老母群组」中发帖，指自己在昨日（16日）中午一时左右到访该店时，全店座无虚席，点餐及取餐均需排队轮候，厨房亦「Full Order，（食物）至少等十分钟先有」。

观塘街坊惊呼：未见过咁多人

对于Five Guys爆场的帖文，多名在附近工作及居住的网民表示「未试过见到咁多人㖞」，甚至「除咗开张头个月、未见过咁多人」。部分网民认为这只是减价效应，「因为佢减咗价先多返啲人啫」，亦有意见担心「我唔觉得佢有钱赚，迟早执」。

Five Guys被指汉堡包外皮太湿？粉丝趁机平反：系肉汁

另一方面，坊间长期有意见指Five Guys汉堡因温度高而令面包外皮变湿，影响食用质感。有该店的粉丝就借近日优惠餐掀起的热潮，为Five Guys汉堡平反，区块链技术顾问李思聪（Louis Li）在其Facebook专页发文，解释湿润感源自肉汁、酱汁及蔬菜汁，加上锡纸保温导致水气被面包吸收属正常现象，并建议「一攞到个包就起码打开」尽快进食，以保持最佳口感。

他更直言「一块有质素嘅肉，系一定要有肉汁，就算其他汉堡店有啲包唔湿，食到尾，个袋或包装纸都会有一堆汁的」，他直言若嫌汉堡太湿，倒不如去光顾坊间使用预制汉堡肉的连锁快餐店。

资料来源：X官塘老母群组、Louis Li 李思聪