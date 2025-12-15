Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁快餐店圣诞节快闪优惠！一连三日全日8折 全线分店都有得减

更新时间：13:21 2025-12-15 HKT
发布时间：13:21 2025-12-15 HKT

临近圣诞节，许多人忙于选购礼物和享用节日美食。大快活抓住节日氛围，推出快闪优惠，一连三日APP会员透过手机点餐即可享全单8折，这次折扣涵盖大部分餐点，让顾客能以更低价格品尝熟悉的港式风味，即睇下文了解优惠详情。

大快活一连三日8折 必试咸鱼酱肉饼煲仔饭

即日起至12月17日，大快活APP会员只要透过手机点餐，即可享有全单8折优惠，这次圣诞快闪活动，更适用于全线分店及任何时段，无论选择早餐、午餐或晚餐，都能以更实惠价格享用，适合上班族午餐、家庭晚餐或朋友聚会。

除了全单8折快闪，大快活秋冬限定菜式「阿活煲神煲仔饭」同样值得关注。其中腊味片咸鱼酱肉饼煲仔饭选用大澳益昌秘传手拆咸鱼酱，搭配传统腊味片及香嫩肉饼，每粒米饭都充分吸收浓郁咸鱼油香，锅底更形成诱人饭焦，带来层次丰富的经典港式滋味。

大快活圣诞快闪8折优惠

  • 活动日期：即日起至2025年12月17日（三）
  • 适用时段：全日任何时段
  • 适用分店：全线大快活
  • 备注：优惠不适用于零售产品、千层花型蛋挞、茶市阿活爆抵价、$99晚市小菜二人餐、盆菜及派对美食。

 

2大快餐店优惠 大家乐/美心MX

1. 大家乐 晚市3款小菜$99

大家乐即日起推出「家尝快餸自由选」活动，于晚市时段，顾客可以99元优惠价格选购三款经典家常小炒，所有菜式均即场制作，确保新鲜热辣上桌。菜式选择丰富多样，包括豉蒜椰菜花炒鸡球、蚝皇牛肉炒菜心苗、福建蒸水蛋、咕噜肉、栗米鱼柳等多款选项，镬气十足的小菜将每晚轮换推出。

2. 美心MX 午市双餸饭$39起

美心MX现推出午市双餸饭套餐，每份价格由$39元，包括指定饮品。菜式每日新鲜轮流推出，确保用餐选择多元丰富，顾客亦可按喜好，额外加$6配香滑叉烧，或以$10追加鲜嫩烧鸡髀。

 

资料来源：大快活 Fairwood大家乐 Café de Coral美心MX (Maxim's MX)

 

同场加映：美式快餐店Five Guys再减价？劈价$99有齐汉堡+薯条+奶昔 网民：平唔平都唔系重点

