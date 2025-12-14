Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

法国菜大厨教煮法式鸭肝冻批 零失败法国名菜食谱｜世界煮意

饮食
更新时间：11:01 2025-12-14 HKT
发布时间：11:01 2025-12-14 HKT

法国菜常用食材Foie Gras（肥肝），是名贵的顶级食材，许多名厨会严挑优质鹅肝或鸭肝入馔，配合精准调味及烹饪技巧，炮制桌上佳肴。今天请来Chef Cédric Tsia（法式酒馆Babette Social Eatery的创办人兼主厨），教大家自制法式名菜鸭肝冻批，做法简单且造型精致，是烹调节日盛宴的首选。

点击图辑睇法国菜大厨示范法式鸭肝冻批

法式鸭肝冻批零失败食谱 善用调味中和油脂

来自巴黎的Chef Cédric Tsia表示，在法国，Foie Gras泛指选用指定环境与饲养方法的优质及顶级「肥肝」，可以是鹅肝或鸭肝。今天分享Tarte au Foie Gras冻批的食谱，采用来自法国的上乘鸭肝，可于大型或高级超市买到。Cédric说，无论用鹅肝或鸭肝作菜，都须留意如何保留其幼滑鲜香、丰腴油润的独特口感，并利用食材及调味平衡油腻。

法式酒馆Babette Social Eatery主厨 Cédric Tsia

在法国巴黎出生及长大的Chef Cédric Tsia，是本地法式酒馆Babette Social Eatery的创办人兼主厨，他曾是著名米芝莲星级餐厅Amber及Louise厨师团队的成员，擅长炮制高级精品及传统风味的地道法国菜。Chef Cédric对食材要求严谨，坚持由家乡引入合时用料，配合丰富入厨经验，呈现法式料理的烹调精髓及注重造型摆盘的饮食风格，为客人带来正宗法餐的用餐体验。
 

加入白兰地为法式鸭肝冻批提味。

 

示范菜式：法式鸭肝冻批

分量：3人份 需时：90分钟

材料：鸭肝100克、酥皮挞3个、啤梨半个、番荽3克、海盐少许、白兰地20毫升、法葱3克、核桃20克、雪莉醋10毫升、忌廉80毫升、橄榄油1茶匙

做法：

  1. 番荽、法葱及核桃切碎。
  2. 啤梨去皮，切幼粒。
  3. 啤梨粒加核桃碎搅拌均匀。
  4. 加法葱拌匀，下海盐、橄榄油及5毫升雪莉醋调味，拌成啤梨核桃酱。
  5. 鸭肝用海盐调味，预热平底镬，加鸭肝煎至两面金黄。
  6. 注入白兰地，用火枪点火烧出酒香。
  7. 将鸭肝、忌廉及5毫升雪莉醋放入搅拌机中，搅拌至绵滑成鸭肝慕丝，放入雪柜冷藏1小时间。
  8. 把鸭肝慕丝放入唧袋，唧入酥皮挞中加啤梨核桃酱，用番荽装饰。

6招秘诀教煮法式鸭肝冻批

  1. 毋须加油起镬，烧热平底镬把鸭肝煎至两面金黄及酥脆。
  2. 加适量白兰地为鸭肝提香。
  3. 可随喜好选鲜果，但不宜用水分太多的水果。
  4. 脆口松化的核桃，提升了鸭肝慕丝的口感和层次。
  5. 新鲜啤梨的酸甜果香，有助平衡鸭肝的油脂。
  6. 加雪莉醋（Sherry Vinegar）中和鸭肝油腻，雪莉醋是用酿制过雪莉酒的橡木桶发酵及陈酿，富有陈醋醇厚而柔和的酸香，还具橡木桶、坚果及水果的复杂层次，加上酸中带点甜美，是百搭调味品。
     

Babette Social Eatery
地址：中环德辅道中173号南丰Place地下G-3号舖
查询：9369 5861
网址：按此

文：EH  图：星岛日报
 

