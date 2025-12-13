Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

洋葱功效 8款洋葱味道/煮法 冬天忌1种吃法 1款最有益 ｜食材知识

饮食
更新时间：10:00 2025-12-13 HKT
发布时间：10:00 2025-12-13 HKT

洋葱属鳞茎植物，能炮制成多国地道料理，加上洋葱风味独特和营养丰富，难怪具洋葱有蔬菜王后的心美誉。但原来不同产地和品种的洋葱，吃法与味道也各异。今日由蔬果档负责人分享本地常见洋葱的特点与食用贴士，并请来中医师讲解进食洋葱的宜忌，注重健康饮食人士不要错过。

点击图辑睇8款常见洋葱 功效/宜忌/食法/拣法/煮法

8款常见洋葱营养丰富 功效/宜忌/食法/拣法/煮法
紫洋葱含大量花青素 最具食用价值

在将军澳经营蔬菜摊档的黄小姐表示，本地常见洋葱的种类，主要来自日本、荷兰、澳洲、泰国及内地，包括黄洋葱、白洋葱及紫洋葱，其中紫洋葱即红洋葱。
洋葱因营养丰富而有蔬菜王后的美誉，黄洋葱、白洋葱及紫洋葱的营养成分相若，有丰富维他命、矿物质、硒元素、槲皮素及膳食纤维等，紫洋葱由于含大量花青素，有抗氧化和保护视力的功效，比黄或白洋葱更具食用价值，很受追求健康饮食人士欢迎。

温室红洋葱
温室红洋葱

1. 温室红洋葱 甜美柔嫩

  • 产地：日本
  • 特点：利用温室预设的温度、湿度及环境栽种，提升收成质量及产量。
  • 当造：12月至2月
  • 味道：细致柔嫩，甜美回甘，辛味淡口。
  • 烹法：生吃、伴菜、炖肉及佐料。
  • 价钱：$85/公斤/B

2. 温室黄洋葱 严控品质

  • 产地：日本
  • 特点：在温室种植，减少使用农药及化学剂，严格监控品质。
  • 当造：12月至2月
  • 味道：甜美多汁，清爽可口。
  • 烹法：调料、蘸酱、蒸煮及酥炸。
  • 价钱：$48/公斤/B

3. 白洋葱 洁白光亮

  • 产地：新西兰
  • 特点：又名为牛奶洋葱，外皮与内层一样都洁白富光泽。
  • 当造：11月至3月
  • 味道：幼嫩柔软，水分丰盈，清甜不辛辣。
  • 烹法：煮汤、炒蛋及炖烩。
  • 价钱：$15/公斤/B

4. 有机洋葱 天然生长

  • 产地：泰国
  • 特点：在指定标准及规定的有机环境下种植，确保收获没有化学或农药残留物。
  • 当造：10月至4月
  • 味道：清新爽甜，皮薄肉厚。
  • 烹法：炒蛋、烤焗、沙律及调汁。
  • 价钱：$37/500克/B

5. 小紫洋葱 清脆爽口

  • 产地：荷兰
  • 特点：大小只有常见洋葱的一半，肉薄及纤维丰富，表皮呈深紫红色。
  • 当造：9月至12月
  • 味道：清香脆口，味浓甘甜。
  • 烹法：炒、焗及烤。
  • 价钱：$42.9/袋/C

6. 小黄洋葱 糖分充足

  • 产地：荷兰
  • 特点：体形比一般洋葱小，生长环境需要充足阳光，糖分高。
  • 当造：9月至12月
  • 味道：没有呛鼻感，软嫩不辛辣。
  • 烹法：生吃、烘培，造成三文治、沙律。
  • 价钱：$38.9/袋/C

7. 黄洋葱 肉汁丰盈

  • 产地：澳洲
  • 特点：外层是棕或黄色，表皮粗硬，大小适中，鳞叶层数多且肥厚。
  • 当造：11月至3月
  • 味道：爽口、水分充沛，有平衡的甜味与辛香。
  • 烹法：烧烤、焖煮、沙律。
  • 价钱：$30/斤/A

8. 紫洋葱 凉拌首选

  • 产地：中国
  • 特点：大颗呈圆球状，皮薄且表面光滑，手感沉重。
  • 当造：12月至1月
  • 味道：肉厚多汁，甘甜清香。
  • 烹法：凉拌、腌渍、配菜。
  • 价钱：$16/斤/A
     

挑选洋葱方法

  • 须原颗完整无缺。
  • 须坚实沉重。
  • 外皮光滑干身为佳。
  • 没发芽、没须根及没腐烂。

储存洋葱方法简单

  • 将洋葱放置于阴凉干燥及通风的地方。
  • 若洋葱发芽或变软，里面可能已发霉或腐烂，切勿食用。

正确处理洋葱 防流泪

  • 洋葱由多层鳞叶包裹，因含硫化合物，切开时会释出强烈味道刺激人的眼睛和鼻子。
  • 洋葱去皮及切掉头尾，马上浸于冰水中约10至15分钟，可避免刺激物挥发在空气中，有助减低及舒缓眼鼻不适。

中医师讲解 洋葱功効及进食宜忌

  • 注册中医林冠杰医师表示，洋葱有多种功效，但部分人士要留意是否适合食用。
  • 洋葱性味辛温，具健胃理气、润肠通便、抗炎止咳、发散风寒、软化血管及降血脂的功效，并能舒缓感冒初期的症状。
  • 可配搭鲜百合及木耳或肉类炒熟来吃。
  • 适合感冒初期、手脚冰冷、须提升免疫力与湿气重的人士进食。
  • 体质虚寒、容易上火燥热和肠胃敏感者，不宜食洋葱。
  • 冬天最好避免吃生洋葱，否则可能刺激喉咙及肠胃引致不适。
     

查询：
A. 新界蔬菜
地址：将军澳彩明商场1期1楼彩明街市

B. 3hreeSixty
地址：九龙站圆方1楼1090号舖
查询：2196 8066

C.一田超市
地址：荃湾大坝街4号荃湾广场4楼
查询：2803 9188

文：EH  图：星岛日报、网上图片
 

延伸阅读：
解构8款中式豉油风味/特点 严选本地古法头抽 1款最夹煲仔饭｜食材知识

冬天汤水 10款家常润燥汤料 中医讲解功效/宜忌/食法 1款改善干咳 莲子/川贝/雪梨干/海底椰/雪耳/羊肚菌/虫草花/无花果/椰枣淮山｜食材知识
 

 

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
16小时前
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
《爱回家》台柱11岁同张国荣食饭富裕家境掀讨论 童年照证冇后天加工 长大选美嫁洪金宝爱将
影视圈
15小时前
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
天水围天泽邨单位起火 男户主烧伤送院 逾400人疏散 警列纵火
突发
2小时前
美密歇根州恐怖乱伦案 22岁孕妇遭亲母生㓥取胎双亡 孩子爸爸竟是继父
即时国际
5小时前
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
内地优才来港不足2年成功上车 700万购上环两房户做业主 一个原因只拣港岛楼
楼市动向
4小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
17小时前
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
16小时前
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
29岁TVB小花廖慧仪紧身战衣尽晒惹火身材 臀部被指松弛？ 直击冲凉过程搏到尽
影视圈
12小时前
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
2025-12-11 20:33 HKT
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
宏福苑五级火｜王祖蓝证好友罹难 含泪忆从失联到盼望遗体完整心碎过程：需要接受事实
影视圈
12小时前