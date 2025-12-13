洋葱功效 8款洋葱味道/煮法 冬天忌1种吃法 1款最有益 ｜食材知识
更新时间：10:00 2025-12-13 HKT
洋葱属鳞茎植物，能炮制成多国地道料理，加上洋葱风味独特和营养丰富，难怪具洋葱有蔬菜王后的心美誉。但原来不同产地和品种的洋葱，吃法与味道也各异。今日由蔬果档负责人分享本地常见洋葱的特点与食用贴士，并请来中医师讲解进食洋葱的宜忌，注重健康饮食人士不要错过。
点击图辑睇8款常见洋葱 功效/宜忌/食法/拣法/煮法
8款常见洋葱营养丰富 功效/宜忌/食法/拣法/煮法
紫洋葱含大量花青素 最具食用价值
在将军澳经营蔬菜摊档的黄小姐表示，本地常见洋葱的种类，主要来自日本、荷兰、澳洲、泰国及内地，包括黄洋葱、白洋葱及紫洋葱，其中紫洋葱即红洋葱。
洋葱因营养丰富而有蔬菜王后的美誉，黄洋葱、白洋葱及紫洋葱的营养成分相若，有丰富维他命、矿物质、硒元素、槲皮素及膳食纤维等，紫洋葱由于含大量花青素，有抗氧化和保护视力的功效，比黄或白洋葱更具食用价值，很受追求健康饮食人士欢迎。
1. 温室红洋葱 甜美柔嫩
- 产地：日本
- 特点：利用温室预设的温度、湿度及环境栽种，提升收成质量及产量。
- 当造：12月至2月
- 味道：细致柔嫩，甜美回甘，辛味淡口。
- 烹法：生吃、伴菜、炖肉及佐料。
- 价钱：$85/公斤/B
2. 温室黄洋葱 严控品质
- 产地：日本
- 特点：在温室种植，减少使用农药及化学剂，严格监控品质。
- 当造：12月至2月
- 味道：甜美多汁，清爽可口。
- 烹法：调料、蘸酱、蒸煮及酥炸。
- 价钱：$48/公斤/B
3. 白洋葱 洁白光亮
- 产地：新西兰
- 特点：又名为牛奶洋葱，外皮与内层一样都洁白富光泽。
- 当造：11月至3月
- 味道：幼嫩柔软，水分丰盈，清甜不辛辣。
- 烹法：煮汤、炒蛋及炖烩。
- 价钱：$15/公斤/B
4. 有机洋葱 天然生长
- 产地：泰国
- 特点：在指定标准及规定的有机环境下种植，确保收获没有化学或农药残留物。
- 当造：10月至4月
- 味道：清新爽甜，皮薄肉厚。
- 烹法：炒蛋、烤焗、沙律及调汁。
- 价钱：$37/500克/B
5. 小紫洋葱 清脆爽口
- 产地：荷兰
- 特点：大小只有常见洋葱的一半，肉薄及纤维丰富，表皮呈深紫红色。
- 当造：9月至12月
- 味道：清香脆口，味浓甘甜。
- 烹法：炒、焗及烤。
- 价钱：$42.9/袋/C
6. 小黄洋葱 糖分充足
- 产地：荷兰
- 特点：体形比一般洋葱小，生长环境需要充足阳光，糖分高。
- 当造：9月至12月
- 味道：没有呛鼻感，软嫩不辛辣。
- 烹法：生吃、烘培，造成三文治、沙律。
- 价钱：$38.9/袋/C
7. 黄洋葱 肉汁丰盈
- 产地：澳洲
- 特点：外层是棕或黄色，表皮粗硬，大小适中，鳞叶层数多且肥厚。
- 当造：11月至3月
- 味道：爽口、水分充沛，有平衡的甜味与辛香。
- 烹法：烧烤、焖煮、沙律。
- 价钱：$30/斤/A
8. 紫洋葱 凉拌首选
- 产地：中国
- 特点：大颗呈圆球状，皮薄且表面光滑，手感沉重。
- 当造：12月至1月
- 味道：肉厚多汁，甘甜清香。
- 烹法：凉拌、腌渍、配菜。
- 价钱：$16/斤/A
挑选洋葱方法
- 须原颗完整无缺。
- 须坚实沉重。
- 外皮光滑干身为佳。
- 没发芽、没须根及没腐烂。
储存洋葱方法简单
- 将洋葱放置于阴凉干燥及通风的地方。
- 若洋葱发芽或变软，里面可能已发霉或腐烂，切勿食用。
正确处理洋葱 防流泪
- 洋葱由多层鳞叶包裹，因含硫化合物，切开时会释出强烈味道刺激人的眼睛和鼻子。
- 洋葱去皮及切掉头尾，马上浸于冰水中约10至15分钟，可避免刺激物挥发在空气中，有助减低及舒缓眼鼻不适。
中医师讲解 洋葱功効及进食宜忌
- 注册中医林冠杰医师表示，洋葱有多种功效，但部分人士要留意是否适合食用。
- 洋葱性味辛温，具健胃理气、润肠通便、抗炎止咳、发散风寒、软化血管及降血脂的功效，并能舒缓感冒初期的症状。
- 可配搭鲜百合及木耳或肉类炒熟来吃。
- 适合感冒初期、手脚冰冷、须提升免疫力与湿气重的人士进食。
- 体质虚寒、容易上火燥热和肠胃敏感者，不宜食洋葱。
- 冬天最好避免吃生洋葱，否则可能刺激喉咙及肠胃引致不适。
查询：
A. 新界蔬菜
地址：将军澳彩明商场1期1楼彩明街市
B. 3hreeSixty
地址：九龙站圆方1楼1090号舖
查询：2196 8066
C.一田超市
地址：荃湾大坝街4号荃湾广场4楼
查询：2803 9188
文：EH 图：星岛日报、网上图片
