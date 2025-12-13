洋葱功效 8款洋葱味道/煮法 冬天忌1种吃法 1款最有益 ｜食材知识

洋葱属鳞茎植物，能炮制成多国地道料理，加上洋葱风味独特和营养丰富，难怪具洋葱有蔬菜王后的心美誉。但原来不同产地和品种的洋葱，吃法与味道也各异。今日由蔬果档负责人分享本地常见洋葱的特点与食用贴士，并请来中医师讲解进食洋葱的宜忌，注重健康饮食人士不要错过。

紫洋葱含大量花青素 最具食用价值

在将军澳经营蔬菜摊档的黄小姐表示，本地常见洋葱的种类，主要来自日本、荷兰、澳洲、泰国及内地，包括黄洋葱、白洋葱及紫洋葱，其中紫洋葱即红洋葱。

洋葱因营养丰富而有蔬菜王后的美誉，黄洋葱、白洋葱及紫洋葱的营养成分相若，有丰富维他命、矿物质、硒元素、槲皮素及膳食纤维等，紫洋葱由于含大量花青素，有抗氧化和保护视力的功效，比黄或白洋葱更具食用价值，很受追求健康饮食人士欢迎。

温室红洋葱

1. 温室红洋葱 甜美柔嫩

产地：日本

特点：利用温室预设的温度、湿度及环境栽种，提升收成质量及产量。

当造：12月至2月

味道：细致柔嫩，甜美回甘，辛味淡口。

烹法：生吃、伴菜、炖肉及佐料。

价钱：$85/公斤/B

2. 温室黄洋葱 严控品质

产地：日本

特点：在温室种植，减少使用农药及化学剂，严格监控品质。

当造：12月至2月

味道：甜美多汁，清爽可口。

烹法：调料、蘸酱、蒸煮及酥炸。

价钱：$48/公斤/B

3. 白洋葱 洁白光亮

产地：新西兰

特点：又名为牛奶洋葱，外皮与内层一样都洁白富光泽。

当造：11月至3月

味道：幼嫩柔软，水分丰盈，清甜不辛辣。

烹法：煮汤、炒蛋及炖烩。

价钱：$15/公斤/B

4. 有机洋葱 天然生长

产地：泰国

特点：在指定标准及规定的有机环境下种植，确保收获没有化学或农药残留物。

当造：10月至4月

味道：清新爽甜，皮薄肉厚。

烹法：炒蛋、烤焗、沙律及调汁。

价钱：$37/500克/B

5. 小紫洋葱 清脆爽口

产地：荷兰

特点：大小只有常见洋葱的一半，肉薄及纤维丰富，表皮呈深紫红色。

当造：9月至12月

味道：清香脆口，味浓甘甜。

烹法：炒、焗及烤。

价钱：$42.9/袋/C

6. 小黄洋葱 糖分充足

产地：荷兰

特点：体形比一般洋葱小，生长环境需要充足阳光，糖分高。

当造：9月至12月

味道：没有呛鼻感，软嫩不辛辣。

烹法：生吃、烘培，造成三文治、沙律。

价钱：$38.9/袋/C

7. 黄洋葱 肉汁丰盈

产地：澳洲

特点：外层是棕或黄色，表皮粗硬，大小适中，鳞叶层数多且肥厚。

当造：11月至3月

味道：爽口、水分充沛，有平衡的甜味与辛香。

烹法：烧烤、焖煮、沙律。

价钱：$30/斤/A

8. 紫洋葱 凉拌首选

产地：中国

特点：大颗呈圆球状，皮薄且表面光滑，手感沉重。

当造：12月至1月

味道：肉厚多汁，甘甜清香。

烹法：凉拌、腌渍、配菜。

价钱：$16/斤/A



挑选洋葱方法

须原颗完整无缺。

须坚实沉重。

外皮光滑干身为佳。

没发芽、没须根及没腐烂。

储存洋葱方法简单

将洋葱放置于阴凉干燥及通风的地方。

若洋葱发芽或变软，里面可能已发霉或腐烂，切勿食用。

正确处理洋葱 防流泪

洋葱由多层鳞叶包裹，因含硫化合物，切开时会释出强烈味道刺激人的眼睛和鼻子。

洋葱去皮及切掉头尾，马上浸于冰水中约10至15分钟，可避免刺激物挥发在空气中，有助减低及舒缓眼鼻不适。

中医师讲解 洋葱功効及进食宜忌

注册中医林冠杰医师表示，洋葱有多种功效，但部分人士要留意是否适合食用。

洋葱性味辛温，具健胃理气、润肠通便、抗炎止咳、发散风寒、软化血管及降血脂的功效，并能舒缓感冒初期的症状。

可配搭鲜百合及木耳或肉类炒熟来吃。

适合感冒初期、手脚冰冷、须提升免疫力与湿气重的人士进食。

体质虚寒、容易上火燥热和肠胃敏感者，不宜食洋葱。

冬天最好避免吃生洋葱，否则可能刺激喉咙及肠胃引致不适。



