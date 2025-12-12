Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼晚市优惠！波士顿龙虾$128＋晚市小菜$43起 全线分店有得食

饮食
更新时间：12:20 2025-12-12 HKT
发布时间：12:20 2025-12-12 HKT

稻香集团一直以亲民的价格和稳定的菜式水准，成为大众家庭聚餐和朋友饭局的热门选择。最近，稻香再次推出极具吸引力的晚市限定优惠，以多款镬气十足的招牌菜式回馈食客，当中以仅售$128的「锅烧惹味波士顿龙虾」最为瞩目，其他精选海鲜、煲仔菜和烧味更以低至$43的价钱发售。

稻香酒楼晚市优惠 波士顿龙虾$128 乳鸽/鸡煲/酥香肉排$43起

稻香晚市小菜优惠全线分店供应

稻香集团小菜优惠于晚上5时30分至8时30分供应，集团旗下稻香、稻香．茶居、稻香超级渔港及稻香渔港巿集全线分店均可享用。是次优惠的焦点「锅烧惹味波士顿龙虾」仅以$128的震撼价推出，龙虾肉质饱满、口感弹牙，经大厨以猛火锅烧快炒，镬气十足，酱汁浓郁惹味，每一口都充满龙虾的鲜甜与酱料的咸香。

此外，想同时品尝龙虾和鲜鱼的食客，亦可选择「双龙配」，以$188的优惠价同时享受「锅烧惹味波士顿龙虾」及「金蒜陈皮蒸龙趸件」，一次过满足两种愿望。除了龙虾，乳鸽、甲鱼地鸡煲、腊味粒扒菠菜、酥香肉排等经典粤菜亦以低至$43的价钱发售，为晚餐提供丰富多样的选择。

稻香晚市优惠

  • 优惠时段：5:30pm-8:30pm
  • 适用分店：稻香、稻香．茶居、稻香超级渔港、稻香渔港巿集全线分店
  • 电话查询：3960 6111


 

2大酒楼晚市优惠 海港/利东

1. 海港$168孖宝 

海港饮食集团近期推出晚市优惠，只需$168，即可同时享用招牌的啫啫姜葱焗火箭鱿和半只脆皮酱烧鸡。火箭鱿使用传统的啫啫烹调技巧，搭配炸香的姜葱，放入滚热的砂煲中以大火焗制，瞬间锁住鲜美滋味，鱿鱼爽口且风味十足，香气四溢。

2. 利东集团$1烧味  

利东集团在旗下多间酒楼，推出了一系列吸引的晚市优惠，顾客堂食期间，仅需支付$1便可选购各式烧味和海鲜菜肴，包括乳猪、烧鹅、白灼海生虾及红葱头葱花鸡等美味菜式

 

资料来源：稻香集团海港饮食集团利东集团 Lei Tung Cuisine

 

同场加映：连锁酒楼晚市再出击！$18起叹羊腩煲/烧鹅/龙虾伊面 全线分店5:30pm起供应

