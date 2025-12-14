荃湾新派酒楼早茶破底价！$10.8起叹虾饺/烧卖/盅头饭 粥+点心三宝$35.8

到酒楼叹「一盅两件」一向都是港人的最爱之一。近日，位于荃湾兆和街的朝日馆推出一系列早茶点心优惠，$10.8起的超抵价即可享用多款人气点心，如虾饺、烧卖、盅头饭等，另设早晨三宝优惠，$35.8可自选三款经典粥品和小吃，绝对是追求性价比的首选。

荃湾新派酒楼「朝日馆」点心优惠！虾饺/烧卖/盅头饭$10.8起

$35.8叹点心三宝 自选靓粥+小吃

对于热爱港式早茶的顾客而言，荃湾朝日馆的优惠绝对不容错过。是次早茶优惠以「醒星满粥三宝」为主角，价格仅$35.8，即可自由挑选三项经典粥品和小吃，如皮蛋咸骨粥、豉油皇炒面，蜜汁叉烧包、山竹牛肉球、潮州蒸粉果等，于早上9时至11时30分供应。

此外，酒楼的「早茶优惠点心」更是琳瑯满目，优惠逢星期一至六早上7时至11时30分；及星期日及及众假期早上7时至10时供应，$10.8起即可品尝近40款点心，无论是经典的鲜虾饺、烧卖、凤爪排骨饭，还是富有地方特色的顺德鲮鱼球、南翔小笼包等，皆是即点即蒸，保证新鲜热辣。

地址：荃湾兆和街4号周氏大厦1楼

电话：2688 2360

营业时间：星期一至日 7am-4pm；6pm-1am

2大酒楼特价点心 黄埔逸逸居/海港

1. 黄埔逸逸居指定点心$13

黄埔逸逸居最近推出一系列优惠活动，从早餐时段的低价点心到中午的额外加购项目，都成功聚集了不少爱好美食的顾客。其中，最引人注目的便是上午9时30分以前，所有指定点心以每份$13优惠价供应。另外，堂食客人可享用$30.8的特价，加购半斤叉烧或烧腩仔。

2. 海港点心孖宝$34.8

海港餐厅新近推出「醒晨新孖宝」，从早上7时至11时每日供应，$34.8便可自选两款招牌点心，包括上海小笼包、鲜虾粉粿、皮蛋瘦肉粥以及蜜汁叉烧肠等多样选择。

