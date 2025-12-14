Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

荃湾新派酒楼早茶破底价！$10.8起叹虾饺/烧卖/盅头饭 粥+点心三宝$35.8

饮食
更新时间：10:00 2025-12-14 HKT
发布时间：10:00 2025-12-14 HKT

到酒楼叹「一盅两件」一向都是港人的最爱之一。近日，位于荃湾兆和街的朝日馆推出一系列早茶点心优惠，$10.8起的超抵价即可享用多款人气点心，如虾饺、烧卖、盅头饭等，另设早晨三宝优惠，$35.8可自选三款经典粥品和小吃，绝对是追求性价比的首选。

荃湾新派酒楼「朝日馆」点心优惠！虾饺/烧卖/盅头饭$10.8起 

荃湾新派酒楼「朝日馆」点心优惠！虾饺/烧卖/盅头饭$10.8起 
荃湾新派酒楼「朝日馆」点心优惠！虾饺/烧卖/盅头饭$10.8起 
荃湾新派酒楼「朝日馆」点心优惠！虾饺/烧卖/盅头饭$10.8起 
荃湾新派酒楼「朝日馆」点心优惠！虾饺/烧卖/盅头饭$10.8起 

$35.8叹点心三宝 自选靓粥+小吃

对于热爱港式早茶的顾客而言，荃湾朝日馆的优惠绝对不容错过。是次早茶优惠以「醒星满粥三宝」为主角，价格仅$35.8，即可自由挑选三项经典粥品和小吃，如皮蛋咸骨粥、豉油皇炒面，蜜汁叉烧包、山竹牛肉球、潮州蒸粉果等，于早上9时至11时30分供应。

此外，酒楼的「早茶优惠点心」更是琳瑯满目，优惠逢星期一至六早上7时至11时30分；及星期日及及众假期早上7时至10时供应，$10.8起即可品尝近40款点心，无论是经典的鲜虾饺、烧卖、凤爪排骨饭，还是富有地方特色的顺德鲮鱼球、南翔小笼包等，皆是即点即蒸，保证新鲜热辣。

朝日馆火锅・小菜

  • 地址：荃湾兆和街4号周氏大厦1楼
  • 电话：2688 2360
  • 营业时间：星期一至日 7am-4pm；6pm-1am

 

2大酒楼特价点心 黄埔逸逸居/海港

1. 黄埔逸逸居指定点心$13

黄埔逸逸居最近推出一系列优惠活动，从早餐时段的低价点心到中午的额外加购项目，都成功聚集了不少爱好美食的顾客。其中，最引人注目的便是上午9时30分以前，所有指定点心以每份$13优惠价供应。另外，堂食客人可享用$30.8的特价，加购半斤叉烧或烧腩仔。

2. 海港点心孖宝$34.8

海港餐厅新近推出「醒晨新孖宝」，从早上7时至11时每日供应，$34.8便可自选两款招牌点心，包括上海小笼包、鲜虾粉粿、皮蛋瘦肉粥以及蜜汁叉烧肠等多样选择。

 

资料来源：香港酒楼关注组

 

同场加映：连锁酒楼晚市再出击！$18起叹羊腩煲/烧鹅/龙虾伊面 全线分店5:30pm起供应

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
长者乘车优惠明年4月收紧！长者群组热议「两蚊两折」点样计? 每月限搭240程？北上深圳贵好多？
生活百科
2025-12-12 17:51 HKT
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
「御用奸人」陈尸家中终年60岁 公寓24小时播音乐警察上门揭发死讯 留下两部未完成遗作
影视圈
12小时前
BNO护照入境香港，双重国籍人士或不再获领事协助。 CGTN
BNO护照入境香港 双重国籍人士或不再获英领事协助
即时国际
12小时前
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
长寿秘诀｜90岁烘焙师仍出书主持节目 公开3大饮食习惯 保持健康绝不吃1类食物
保健养生
2025-12-13 10:14 HKT
宏福苑居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
宏福苑五级火｜居民失家园 家居保可赔偿暂住大湾区开支 「有保险公司已百万、百万地赔出去」
投资理财
5小时前
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
37岁崔碧珈认爱前港男Rocky郑健乐 女富男穷恋情引热议 男方失婚独养自闭儿
影视圈
20小时前
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
港人重返职场做满1年额外「收政府$2万支票」 附2大中年再就业/求职津贴申请方法
生活百科
2025-12-12 17:26 HKT
03:09
中九龙绕道｜油麻地段12.21通车 集「上天、入地、下海」闹市施工克服多重挑战
社会
11小时前
连锁快餐店优惠加码！周末午晚市75折 焗猪扒饭/海南鸡饭/铁板套餐$36.7起
连锁快餐店优惠加码！周末午晚市75折 焗猪扒饭/海南鸡饭/铁板套餐$36.7起
饮食
18小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
20小时前