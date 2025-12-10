连锁酒楼晚市再出击！$18起叹羊腩煲/烧鹅/龙虾伊面 全线分店5:30pm起供应

天气转凉，正是围炉食暖笠笠粤菜的好时节。利东饮食集团旗下利东轩、利荣轩、港湾宴会厅及利龙轩于近日推出晚市「五选一」震撼优惠，只需选购一款正价小菜，即可以低至$18的价钱品尝古法羊腩煲、开边龙虾伊面、烧鹅皇等美食，绝对是近期最不容错过的酒楼优惠！

利东晚市小菜优惠 羊腩煲/烧鹅/龙虾伊面$18起

利东酒楼小菜$18起 晚市5:30pm起供应

即日起，只要于晚上5时30分后入座利东轩、利荣轩、港湾宴会厅或利龙轩分店，并惠顾正价小菜一款，即可以低至$18的价钱享用「利东晚市优惠五选一」，包括利东烧鹅皇、古法羊腩煲、清蒸沙巴龙趸、葱油鸡及开边美国龙虾。

其中，利东烧鹅皇选用优质鹅只，沿用传统烤制法，鹅皮烤至金红透亮，鹅肉嫩滑多汁；美国龙虾厚实弹牙，蒜蓉蒸香扑鼻，底层金黄伊面充分吸收龙虾汁及蒜香，每一口都充满海洋鲜味；羊腩煲以多款材料及秘制酱汁慢火炆煮，羊腩酥软入味而不膻，配马蹄、支竹、冬笋吸满浓郁汤汁，一口咬下暖意直达胃部。

利东集团晚市五选一优惠详情

适用门市：利东轩、利荣轩、港湾宴会厅、利龙轩（全线分店）

优惠时段：晚市时段（5:30pm后）

享用条件：每枱惠顾一款正价小菜，即可任选以上一款优惠菜。

重要条款：每枱只限选一款优惠菜；不可与其他优惠同时使用；数量有限售完即止；另收加一服务费。

2大酒楼优惠 海港/稻香

1. 海港$168孖宝 啫啫火箭鱿＋脆皮鸡

海港饮食集团最新晚市优惠，只需$168，即可同时品尝招牌啫啫姜葱焗火箭鱿及半只脆皮酱烧鸡。火箭鱿采用传统啫啫做法，连同爆香姜葱放入滚烫砂煲内猛火焗制，瞬间锁住鲜味，鱿鱼爽弹入味，香气扑鼻，带来强烈镬气与多重口感层次。

2. 稻香「早D开饭」$138海鲜/烧味拼小菜

稻香集团再度推出「早D开饭」晚市限定优惠。顾客于下午5时至6时30分入座，即可以低至$138享用四道菜套餐，包括精选主菜、一款小菜、炖汤及主食。主菜提供多款人气海鲜或烧味选择，让食客在早段时段以超值价钱享受到丰富又满足的晚餐体验。

资料来源：利东集团 Lei Tung Cuisine、海港饮食集团、稻香集团

