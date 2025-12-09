连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用

饮茶是长者的日常社交活动，更是不少家庭的假日节目。最近，稻香集团旗下稻香、稻香超级渔港、稻香．茶居等门市，特别为长者推出「晨光老友记」饮茶优惠，只需$20.8即可享用两款点心，为一众老友记提供一个经济实惠的聚脚点。

稻香长者饮茶优惠！星期一至日早市点心孖宝$20.8

为回馈一众老友记，稻香集团于近日推出全新一轮的「晨光老友记」优惠。在星期一至六的上午7时至11时，以及星期日及公众假期的上午7时至10时，长者可以$20.8的超值价钱，从一系列指定的点心纸中，自由选择两款现点现制的点心。

这次「晨光老友记」优惠的点心选择丰富多元，多达10款传统滋味与创新风味，务求满足长者们的各种饮食喜好。在怀旧点心方面，长者可品尝到怀旧猪肚滑鸡烧卖、姜汁怀旧鸡包仔、麒麟马拉糕等；对于喜爱香口小食的长者，则可以选择鱼茸炸茄子、香煎金沙奶皇糕等。

若想吃得更饱足的话，必点猪润窝蛋粥，绵密的粥底搭配新鲜猪润和半熟的窝蛋，不仅营养丰富，更能带来暖和满足的感觉；春蛋腐乳走地鸡、韮菜猪红、三式饺等，传统茶楼中常见且受欢迎的滋味小点同样不容错过。

2大酒楼特价点心 黄埔逸逸居/海港

1. 黄埔逸逸居指定点心$13

黄埔的逸逸居近日推出了一系列惊喜优惠，为附近居民提供丰富的美食选择。从早晨的实惠点心到午市的加购选项，吸引了众多饕客。特别值得注意的是，早上9点半之前，所有指定点心均以$13特价提供。此外，堂食顾客还能以$30.8的优惠价兑换半斤叉烧或烧腩仔。

2. 海港点心孖宝$34.8

海港近期推出的「醒晨新孖宝」早市优惠，自早上7时至上午11时全年无休，让顾客能以优惠价格享受两款经典点心，起价仅需$34.8（实际价格依分店地区而异）。顾客可以挑选多款由专业师傅现做的传统点心，包括上海小笼包、鲜虾粉粿、皮蛋瘦肉粥及蜜汁叉烧肠等，品味丰富。

