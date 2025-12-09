连锁酒楼晚市孖宝$168起！黑松露炒鲍鱼/脆皮鸡/啫啫火箭鱿 全线多间分店供应

随着香港晚市消费气氛渐热，不少食肆推出限时优惠吸客。近日，海港饮食集团推出的两款「晚市孖宝优惠」，分别以$198及$168超值价钱，让食客以相宜价钱品尝精致海鲜及经典粤菜，优惠期更至2026年2月3日，适合追求性价比的饕客。

海港晚市孖宝$168起！海鲜+粤菜烧味套餐 全线多间酒楼供应

海港晚市优惠 $198叹黑松露炒鲍鱼＋脆皮鸡/鱼腐浸菜苗

对于追求精致海鲜滋味的饕客而言，海港饮食集团推出的第一款「晚市优惠孖宝」绝对不容错过。仅需$198即可享用丰盛套餐，主菜呈献黑松露炒鲍鱼（两只），将弹牙鲜美的鲍鱼与馥郁芬芳的黑松露巧妙结合，透过粤式大厨的镬气快炒，使每一片鲍鱼都吸满黑松露的独特香气，口感与味道层次丰富，尽显奢华。

套餐配搭可自选一款粤式经典小菜，其中浓汤鱼腐浸菜苗，以浓郁的上汤浸煮细滑的鱼腐和清甜脆嫩的菜苗，汤汁鲜美，菜蔬清爽，为味蕾带来温润的享受；金牌烧味脆皮酱烧鸡（半只）则以金黄酥脆的外皮和鲜嫩多汁的肉质著称，独特的酱料渗入鸡肉纤维，每一口都散发著诱人的咸香。

供应期：即日起至2026年2月3日（2025年12月12-14及19-21日暂停供应）

订座热线：3516 8200

指定分店：海港酒家 - 淘大店、沙田禾𪨶店、上水新丰店、观塘亚太中心店、西环西宝城店、天水围、屯门卓尔店、长沙湾店；海王渔港 - 马鞍山新港城店、将军澳新都城二期店

海港孖宝套餐 啫啫火箭鱿＋脆皮鸡$168

若您钟情于更具本土风味与镬气的菜式，海港饮食集团的另一款「晚市优惠孖宝」将是您的理想选择。只需$168便能品尝到啫啫姜葱焗火箭鱿和脆皮酱烧鸡（半只）。其中，火箭鱿鱼以独特的「啫啫」烹调方式，与爆香的姜葱一同置于高温砂煲中焗制，香气四溢，口感弹牙，带来浓郁的镬气和丰富的层次感。

供应期：即日起至2026年2月3日（2025年12月12-14及19-21日暂停供应）

订座热线：3516 8200

指定分店：指定分店：海港酒家-大埔宝湖花园店、翔龙湾店、将军澳新都城一期店、将军澳尚德广场店、荃湾中染大厦店；海港烧鹅海鲜酒家-美林店、葵芳店、屯门爱定店；海王渔港 - 马鞍山新港城店、将军澳新都城二期店、粉岭绿悠轩店；真味鲜厨-坑口店、金鸡店

2大酒楼特价餐 利东集团/稻香

1. 利东集团$1烧味

利东集团近期在旗下的多家酒家推出了多项晚市优惠，涵盖屯门的利荣轩、土瓜湾的利东轩、新蒲岗的港湾宴会厅、九龙湾的利龙轩及油塘的利东酒家等五间餐厅。此波优惠中最引人注目的，便是晚市限定的$1烧味优惠。顾客在星期一至日的晚市堂食时，仅需支付$1即可选购多款美味烧味及海鲜菜式，如乳猪、烧鹅、白灼海生虾和红葱头葱花鸡等。

2. 稻香$138海鲜/烧味拼小菜

稻香集团则再次推出「早D开饭」的晚市优惠。顾客只要在在下午5时至6时30分入座，便能以低至$138的价格享用包含精选主菜、小菜、炖汤及主食的丰富套餐。套餐中的主菜选择包括海鲜和烧味等受欢迎的菜式，确保顾客享受到极高的性价比。

资料来源：海港饮食集团、利东集团 Lei Tung Cuisine、稻香集团