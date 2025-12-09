Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁酒楼晚市孖宝$168起！黑松露炒鲍鱼/脆皮鸡/啫啫火箭鱿 全线多间分店供应

饮食
更新时间：12:33 2025-12-09 HKT
发布时间：12:33 2025-12-09 HKT

随着香港晚市消费气氛渐热，不少食肆推出限时优惠吸客。近日，海港饮食集团推出的两款「晚市孖宝优惠」，分别以$198及$168超值价钱，让食客以相宜价钱品尝精致海鲜及经典粤菜，优惠期更至2026年2月3日，适合追求性价比的饕客。

海港晚市孖宝$168起！海鲜+粤菜烧味套餐 全线多间酒楼供应

海港晚市孖宝$168起！海鲜+粤菜烧味套餐 全线多间酒楼供应
海港晚市孖宝$168起！海鲜+粤菜烧味套餐 全线多间酒楼供应
海港晚市孖宝$168起！海鲜+粤菜烧味套餐 全线多间酒楼供应
海港晚市孖宝$168起！海鲜+粤菜烧味套餐 全线多间酒楼供应

海港晚市优惠 $198叹黑松露炒鲍鱼＋脆皮鸡/鱼腐浸菜苗

对于追求精致海鲜滋味的饕客而言，海港饮食集团推出的第一款「晚市优惠孖宝」绝对不容错过。仅需$198即可享用丰盛套餐，主菜呈献黑松露炒鲍鱼（两只），将弹牙鲜美的鲍鱼与馥郁芬芳的黑松露巧妙结合，透过粤式大厨的镬气快炒，使每一片鲍鱼都吸满黑松露的独特香气，口感与味道层次丰富，尽显奢华。 

套餐配搭可自选一款粤式经典小菜，其中浓汤鱼腐浸菜苗，以浓郁的上汤浸煮细滑的鱼腐和清甜脆嫩的菜苗，汤汁鲜美，菜蔬清爽，为味蕾带来温润的享受；金牌烧味脆皮酱烧鸡（半只）则以金黄酥脆的外皮和鲜嫩多汁的肉质著称，独特的酱料渗入鸡肉纤维，每一口都散发著诱人的咸香。 

海港$198晚市孖宝优惠

  • 供应期：即日起至2026年2月3日（2025年12月12-14及19-21日暂停供应）
  • 订座热线：3516 8200
  • 指定分店：海港酒家 - 淘大店、沙田禾𪨶店、上水新丰店、观塘亚太中心店、西环西宝城店、天水围、屯门卓尔店、长沙湾店；海王渔港 - 马鞍山新港城店、将军澳新都城二期店

海港孖宝套餐 啫啫火箭鱿＋脆皮鸡$168

若您钟情于更具本土风味与镬气的菜式，海港饮食集团的另一款「晚市优惠孖宝」将是您的理想选择。只需$168便能品尝到啫啫姜葱焗火箭鱿和脆皮酱烧鸡（半只）。其中，火箭鱿鱼以独特的「啫啫」烹调方式，与爆香的姜葱一同置于高温砂煲中焗制，香气四溢，口感弹牙，带来浓郁的镬气和丰富的层次感。

海港$168晚市孖宝优惠

  • 供应期：即日起至2026年2月3日（2025年12月12-14及19-21日暂停供应）
  • 订座热线：3516 8200
  • 指定分店：指定分店：海港酒家-大埔宝湖花园店、翔龙湾店、将军澳新都城一期店、将军澳尚德广场店、荃湾中染大厦店；海港烧鹅海鲜酒家-美林店、葵芳店、屯门爱定店；海王渔港 - 马鞍山新港城店、将军澳新都城二期店、粉岭绿悠轩店；真味鲜厨-坑口店、金鸡店

 

2大酒楼特价餐 利东集团/稻香

1. 利东集团$1烧味  

利东集团近期在旗下的多家酒家推出了多项晚市优惠，涵盖屯门的利荣轩、土瓜湾的利东轩、新蒲岗的港湾宴会厅、九龙湾的利龙轩及油塘的利东酒家等五间餐厅。此波优惠中最引人注目的，便是晚市限定的$1烧味优惠。顾客在星期一至日的晚市堂食时，仅需支付$1即可选购多款美味烧味及海鲜菜式，如乳猪、烧鹅、白灼海生虾和红葱头葱花鸡等。

2. 稻香$138海鲜/烧味拼小菜

稻香集团则再次推出「早D开饭」的晚市优惠。顾客只要在在下午5时至6时30分入座，便能以低至$138的价格享用包含精选主菜、小菜、炖汤及主食的丰富套餐。套餐中的主菜选择包括海鲜和烧味等受欢迎的菜式，确保顾客享受到极高的性价比。

 

资料来源：海港饮食集团利东集团 Lei Tung Cuisine稻香集团

 

同场加映：$66/位起叹点心片皮鸭放题！120分钟任食30+款粤式点心 入座送鲍鱼灌汤饺

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
23小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
22小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
6小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
15小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
20小时前
01:08
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
13小时前
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
奇闻趣事
5小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
3小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
20小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
16小时前