$66/位起叹点心片皮鸭放题！120分钟任食30+款粤式点心 入座送鲍鱼灌汤饺

饮食
更新时间：11:40 2025-12-09 HKT
发布时间：11:40 2025-12-09 HKT

利东酒家作为香港知名粤菜品牌，以新鲜食材和精湛厨艺闻名，深受食客欢迎，尤其午市放题以丰富选择和亲民价格著称。近日，KKday 12.12年终优惠推出「利东酒家超值点心x片皮鸭120分钟放题」买一送二，平均每位仅$66起即可任食近30款点心及新鲜即片金陵片皮鸭，即睇下文了解详情。

利东酒家120分钟点心x片皮鸭放题$66/位起 入座送鲍鱼灌汤饺

利东酒家120分钟放题精选近30款经典粤式点心与片皮鸭，涵盖煎炸点、甜点、主食和冷盘等多样类别，如蚝皇鲜竹卷、潮州蒸粉果、猪肚烧卖、咖哩蒸土鱿、水晶鲜虾饺、山竹牛肉球等，这些菜式不仅保留传统粤菜精髓，还融入现代元素，适合不同口味的饕客。

此外，放题还包括大堂新鲜即片的金陵片皮鸭，片皮鸭以脆皮薄饼包裹鸭肉，入口酥脆鲜嫩，搭配专属酱料增添风味。今日（9日）下午3时起，透过KKday预订即享买一送二优惠，两位成人加一位小童，平均每位仅$66；单人或双人则享5折优惠，每位$99，平日周末价格划一，每位客人更额外获赠一盅原只鲍鱼佛跳墙灌汤饺，增添奢华感，让午市用餐更显尊贵。

利东酒家点心x片皮鸭放题优惠详情

  • 优惠预订期：2025年12月9日3pm至 2025年12月14日11:59pm
  • 用餐日期：2025年12月9日至2026年1月31日
  • 地址：油塘崇信街8号鲤湾天下地下5-6号舖
  • 其他条款： 现场需另收茶芥及加一服务费

 

