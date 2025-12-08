黄埔街坊酒楼震撼价！早晨点心优惠一律$13 饮茶斩料再连有折 叉烧/烧腩仔$30.8/半斤

位于黄埔的逸逸居近日推出多重震撼优惠，从早晨的超值点心到午市的斩料加购，为附近街坊带来了丰富的美食选择。当中，最吸引的莫过于早上9点半前，所有指定点心一律$13，而堂食顾客更能以$30.8的优惠价换购半斤叉烧或烧腩仔。

黄埔街坊酒楼「逸逸居」优惠 早晨点心一律$13 烧味斩料再有折

对于喜欢晨运或早起的朋友来说，逸逸居的「晨早点心优惠」绝对不容错过。星期一至五早上7时至9时30分，多达10款指定点心，每款均一价$13包括北菇滑鸡饭、家乡煎薄罉、香煎虾米肠、豉汁蒸凤爪、顺德鲮鱼球及蟹皇鲜竹卷等人气选择，每款均用料十足，热腾腾上枱，以最实惠的价钱，享受一盅两件的传统滋味。

恒常点心纸上，更有「点心拼盘」为食客带来自由配搭的美味选择，只需要$60即可享用鲜虾饺、蟹籽烧卖皇、蒸粉粿、马拉糕、蚝皇叉烧包及干蒸牛肉烧卖各两件，适合食量小又想要一次过品尝多款点心的食客。这项优惠适用于星期一至五的早上7时至中午12时，而星期六、日及假期则为早上7时至上午11时。

叉烧/烧腩仔$30.8/半斤

除了点心，逸逸居的「买餸斩料带回家」优惠同样吸引。由上午10时30分起至下午3时30分，凡于店内饮茶结帐前落单，即可享有多项斩料加购优惠。包括蜜汁叉烧皇及脆皮烧腩仔半斤仅售$30.8，贵妃切鸡每只$80。此外，凡惠顾任何烧味、小菜或粉面饭，即可以$28的震撼价换购原只红烧乳鸽乙只。

逸逸居

地址：红磡黄埔天地美食坊（第八期）2楼

电话：2301 2868

营业时间：星期一至日 24小时营业

2大酒楼优惠 海港/稻香客馆

1. 海港点心孖宝$34.8

海港全新推出「醒晨新孖宝」早市优惠，由朝早7时至上午11时全年无休供应，两款点心只需$34.8起（实际价钱视乎分店地区而定），顾客可从多款师傅精心制作的传统点心中自由配搭，包括上海小笼包、鲜虾粉粿、皮蛋瘦肉粥及蜜汁叉烧肠等。

2. 稻香客馆下午茶点心全场7折

稻香集团旗下中菜厅「客馆」于近日进驻将军澳新都城二期商场。为庆祝开业，现推出下午茶限时优惠，所有点心一律7折，涵盖超过70款经典款式，包括烧卖、虾饺、肠粉、凤爪及排骨饭等，适合一家大细或朋友聚会轻松饮茶。

资料来源：香港酒楼关注组