连锁快餐店12月快闪优惠！一招即减$4 登记送$120迎新券 附2大特价快餐

大家乐作为香港家喻户晓的快餐连锁，以多样化港式菜肴和亲民价格，成为许多人日常用餐的首选。步入节庆满载的12月，大家乐携手电子支付平台PayMe推出限时快闪优惠，包括派发满$40即减$4的折扣券，以及新用户登记送$120迎新奖赏，为今个12月增添了额外折扣优惠。

大家乐 x PayMe大派优惠券 每周必抢减$4折扣券 登记送$120迎新赏

大家乐 x PayMe大派优惠券 每周必抢减$4折扣券 登记送$120迎新赏

大家乐大派优惠券！PayMe用户专享折扣

即日起至12月29日（一），PayMe将于每周一派发大家乐减$4优惠券，只需在PayMe应用程式内的「优惠券」专区，把握时间抢领限量优惠券，结账时使用PayMe消费满$40，即可享受$4的即时折扣。无论是经典早餐，或是午餐时段令人垂涎的焗猪扒饭、咖喱系列，甚至是晚餐的丰富套餐，都能让您以更经济的价格，品尝到大家乐的招牌美食。

尚未成为PayMe用户的港人亦可享有多个著数！只要于即日起至12月31日（三）期间，在登记PayMe账户时，输入推荐码「CDCNEW」，并成功完成身份验证，即可轻松赚取$120的迎新奖赏。迎新优惠券于5个工作天内发送到合资格用户的PayMe钱包，可在大家乐旗下各分店使用，尽情享受各款地道美食。

大家乐 x PayMe 优惠详情

优惠一：每周一快闪减$4

适用：消费满$40使用PayMe结账

领取方式：在PayMe App「优惠券」专区每周一抢限量券

期限：即日起至2025年12月29日（一）



适用：消费满$40使用PayMe结账 领取方式：在PayMe App「优惠券」专区每周一抢限量券 期限：即日起至2025年12月29日（一） 优惠二：PayMe新用户迎新$120

资格：新登记用户输入推荐码「CDCNEW」并完成身份验证

领取方式：奖赏券于5个工作天内发放至PayMe钱包

期限：即日起至2025年12月31日（星期三）

2大特价快餐 美心MX／永年士多

1. 美心MX 人气套餐75折

美心MX从即日起直至12月8日，一连3日推出「惊喜优惠大放送」活动，午市及晚市多款人气套餐全线75折优惠。其中，经典鲜茄焗猪扒饭以金黄酥脆的厚实猪扒配搭粒粒分明的蛋炒饭，并洒上半融状态的芝士，带来多层次丰富的味觉享受。

2. 永年士多$19鱼蛋河

永年士多与本地知名手打鱼蛋品牌学利鱼蛋，推出限时鱼蛋河优惠。现时只需下载永年士多App，并完成注册或登入成为其会员，即可马上获赠「$19鱼蛋河」的电子优惠券，性价比极高。

资料来源：大家乐 Café de Coral、美心MX (Maxim's MX)、永年士多 wingninnoodle