九龙东星级酒店自助餐买1送2！$147起任食海南鸡/面包蟹/乳猪 圣诞主题火鸡/威灵顿牛柳

位于将军澳的九龙东皇冠假日酒店内的餐厅「尚厨」以国际自助餐闻名，提供多样中西菜式和丰富海鲜，环境明亮开扬，落地窗引入自然光线，适合家庭或朋友聚会。适逢双12的到来，KKday推出尚厨快闪优惠，自助午餐及晚餐买一送二，人均只需$147起，另有圣诞节日主题美食，即睇下文了解优惠详情！

九龙东皇冠假日酒店自助餐优惠！$147起任食海南鸡/面包蟹/和牛

尚厨的「海鲜荟萃自助晚餐」主打新鲜海产，忌廉芝士菠菜焗虎虾球则以奶香包裹鲜嫩虾仁，搭配龙虾汁烩大蚬的浓郁汤汁，适合爱好海鲜的饕客。热门推介香煎法国鸭肝，外脆内嫩，配以葡式烧乳猪的香料炒饭，增添节日热闹气息。甜品区同样丰富，开心果巴斯克芝士蛋糕的奶油浓郁，搭配法式焦糖香蕉可丽饼的焦糖脆皮，完美收尾一餐。

环球美食盛宴自助午餐则汇聚全球佳肴，泰式青咖喱猪颈肉以椰奶和香料慢煮，带来微辣酸甜的泰国风情；红酒烩牛尾则是经典法式料理，肉质软烂入味，适合午餐轻松享用。去骨海南鸡的米饭入口松软，配以泰式卤水猪手的脆嫩，展现亚洲融合魅力。甜品如吉士酱西班牙油条配拖肥汁的酥脆甜蜜，以及血橙杏仁蛋糕的清新果香，让用餐体验更添层次。周末限定松叶蟹脚和阿根廷天使粉红虾刺身的加入，提升了午餐的豪华感。

圣诞期间（12月15日至31日），尚厨注入节日元素，如传统圣诞烤火鸡的金黄酥脆外皮与多汁鸡肉，搭配月见蟹味噌甲罗烧的日式烧烤风味。海鲜荟萃晚餐的威灵顿M2和牛柳以酥皮包裹优质和牛，桂花酱烧原条猪肋骨的香脆甜蜜，增添温馨氛围。午餐则有烧香草澳洲M4和牛后腿肉、虎虾与羊扒。甜品如圣诞抹茶芒果树头蛋糕、开心果圣诞树泡芙塔，以及圣诞草莓红丝绒蛋糕，均让节庆更添甜蜜。

九龙东皇冠假日酒店自助餐优惠详情

优惠预订期：即日起至12月10日11:59pm

用餐日期：2025年12月5日至12月31日

地址：将军澳唐德街3号香港九龙东皇冠假日酒店1楼