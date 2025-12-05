Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龙东星级酒店自助餐买1送2！$147起任食海南鸡/面包蟹/乳猪 圣诞主题火鸡/威灵顿牛柳

饮食
更新时间：18:03 2025-12-05 HKT
发布时间：18:03 2025-12-05 HKT

位于将军澳的九龙东皇冠假日酒店内的餐厅「尚厨」以国际自助餐闻名，提供多样中西菜式和丰富海鲜，环境明亮开扬，落地窗引入自然光线，适合家庭或朋友聚会。适逢双12的到来，KKday推出尚厨快闪优惠，自助午餐及晚餐买一送二，人均只需$147起，另有圣诞节日主题美食，即睇下文了解优惠详情！

九龙东皇冠假日酒店自助餐优惠！$147起任食海南鸡/面包蟹/和牛

【KKday 快闪限时抢｜九龙东皇冠假日酒店自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

【KKday 快闪限时抢｜九龙东皇冠假日酒店自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

尚厨的「海鲜荟萃自助晚餐」主打新鲜海产，忌廉芝士菠菜焗虎虾球则以奶香包裹鲜嫩虾仁，搭配龙虾汁烩大蚬的浓郁汤汁，适合爱好海鲜的饕客。热门推介香煎法国鸭肝，外脆内嫩，配以葡式烧乳猪的香料炒饭，增添节日热闹气息。甜品区同样丰富，开心果巴斯克芝士蛋糕的奶油浓郁，搭配法式焦糖香蕉可丽饼的焦糖脆皮，完美收尾一餐。

环球美食盛宴自助午餐则汇聚全球佳肴，泰式青咖喱猪颈肉以椰奶和香料慢煮，带来微辣酸甜的泰国风情；红酒烩牛尾则是经典法式料理，肉质软烂入味，适合午餐轻松享用。去骨海南鸡的米饭入口松软，配以泰式卤水猪手的脆嫩，展现亚洲融合魅力。甜品如吉士酱西班牙油条配拖肥汁的酥脆甜蜜，以及血橙杏仁蛋糕的清新果香，让用餐体验更添层次。周末限定松叶蟹脚和阿根廷天使粉红虾刺身的加入，提升了午餐的豪华感。

【KKday 快闪限时抢｜九龙东皇冠假日酒店自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

圣诞期间（12月15日至31日），尚厨注入节日元素，如传统圣诞烤火鸡的金黄酥脆外皮与多汁鸡肉，搭配月见蟹味噌甲罗烧的日式烧烤风味。海鲜荟萃晚餐的威灵顿M2和牛柳以酥皮包裹优质和牛，桂花酱烧原条猪肋骨的香脆甜蜜，增添温馨氛围。午餐则有烧香草澳洲M4和牛后腿肉、虎虾与羊扒。甜品如圣诞抹茶芒果树头蛋糕、开心果圣诞树泡芙塔，以及圣诞草莓红丝绒蛋糕，均让节庆更添甜蜜。

【KKday 快闪限时抢｜九龙东皇冠假日酒店自助餐优惠】 >>按此预订连结<<

九龙东皇冠假日酒店自助餐优惠详情

  • 优惠预订期：即日起至12月10日11:59pm
  • 用餐日期：2025年12月5日至12月31日
  • 地址：将军澳唐德街3号香港九龙东皇冠假日酒店1楼
  • 海鲜荟萃自助晚餐（原价已包加一服务费）
    • 星期一至四：$759起/3位，平均$253起/位（原价$1,776/3位）
    • 星期五至日、公众假期及前夕：$811起/3位，平均$271起/位（原价$1,908）
  • 环球美食盛宴自助午餐（原价已包加一服务费）
    • 星期一至五：$442起/3位，平均$147起/位（原价$1,038/3位）
    • 星期六至日及公众假期：$494起/3位，平均$164起/位（原价$1,170/3位）

 

同场加映：片皮鸭点心放题低至$96/位！陶源酒家买一送二120分钟任点任食 必试鲍鱼灌汤饺/蟹粉小笼包

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
00:39
天气｜天文台料冷锋下周末来袭 12.13最低16°C 一日跌8°C
社会
6小时前
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
4小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
6小时前
《同事三分亲》女星富商老公尖沙咀大炒车  Tesla座驾遭拦腰猛撞损毁严重  救护车赶到急送院
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得
大埔宏福苑五级火｜醒目市民力荐原始火警铜锣 灾民力撑：我真系宁愿用手敲 网民：蒸鱼碟都得｜Juicy叮
时事热话
6小时前
娱乐圈顶级巨星兄弟合共身家逾十亿 相聚土瓜湾超贴地叹平民美食 相识逾半世纪传曾反面
娱乐圈顶级巨星兄弟合共身家逾十亿 相聚土瓜湾超贴地叹平民美食 相识逾半世纪传曾反面
影视圈
6小时前
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
6小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
2025-12-04 17:52 HKT
《爱．回家》骨干演员「离家」！朱茵同班同学宣布离巢 演艺路崎岖曾获刘丹8年「包伙食」
《爱．回家》骨干演员「离家」！朱茵同班同学宣布离巢 演艺路崎岖曾获刘丹8年「包伙食」
影视圈
5小时前
屋苑走廊鞋叠鞋 邻居谂起宏福苑巨灾忧阻走火 网民惊见门外泊超市手推车
屋苑走廊鞋叠鞋 邻居谂起宏福苑巨灾忧阻走火 网民惊见门外泊超市手推车｜Juicy叮
时事热话
3小时前