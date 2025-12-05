Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用

饮食
更新时间：12:49 2025-12-05 HKT
发布时间：12:49 2025-12-05 HKT

香港人爱叹奶茶，一杯香醇正宗的港式奶茶往往能为繁忙的生活带来片刻慰藉。连锁餐饮品牌美心MX将于明日（12月6日）起推出一连两日的限时优惠，顾客凡惠顾任何食品，即可以$1换购一杯冻或热香滑奶茶！

美心MX快闪$1港式奶茶！一连两日全线分店适用

美心MX快闪$1港式奶茶！一连两日全线分店适用
美心MX快闪$1港式奶茶！一连两日全线分店适用

美心MX快闪$1奶茶优惠

今个周末（12月6日及7日），顾客只要到访全线美心MX（大会堂及西九站分店除外）以及美心Food²分店，惠顾任何一款食品，包括小食或是饭面套餐，即可加$1换购一杯冻或热香滑奶茶。此优惠全单只限换购一次，数量有限，换完即止。

美心这款香滑奶茶选用100%优质锡兰红茶作为茶底，经过专业茶师反复试验，精准控制炖煮时间及火候，萃取出浓郁茶香却不带苦涩。加入新鲜丝滑牛奶后，茶香与奶香完美融合，入口先尝到红茶的回甘，再被浓郁奶香包围，口感层次丰富。

美心MX $1奶优惠

  • 适用分店：全线美心MX（大会堂及西九站分店除外）及美心Food²
  • 优惠日期：12月6日（六）及12月7日（日）
  • 备注：不可与其他优惠同时使用。数量有限，换完即止。

 

2大快餐店舖超值优惠 大家乐/永年士多

1. 大家乐$34茶餐 乳鸽+炒面+红豆冰

即日起，大家乐在下午茶时段推出优惠套餐，$34的亲民价格即可品尝红烧乳鸽半只、豉油皇炒面以及红豆冰的组合。红烧乳鸽皮脆肉嫩，色泽诱人，鸽肉保持多汁细腻口感，搭配充满镬气的豉油皇炒面，再配上清凉甜美的红豆冰，带来经典港式滋味。

2. 永年士多$19鱼蛋河

永年士多联同本地深受欢迎的手打鱼蛋品牌「学利鱼蛋」，推出限时鱼蛋河优惠。顾客下载永年士多App，并完成登入或注册成为会员，便可即时获得「$19鱼蛋河」电子优惠券。

 

资料来源：美心MX (Maxim's MX)大家乐 Café de Coral永年士多 wingninnoodle

 

同场加映：连锁快餐斩料优惠！$38叹原只炸子鸡 一连7日限时开抢

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
19小时前
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
大埔宏福苑五级火｜本港逾6成自置物业已供满 业主应否自行购火险？保联：投保非只为按揭
楼市动向
7小时前
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
隔代遗传｜江苏夫妻生出金发碧眼女儿 DNA鉴定吻合一度以为抱错了
奇闻趣事
6小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近百万数捐款
突发
11小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
18小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
19小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
14小时前
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
周华健64岁外籍老婆曾被指似阿妈  机场罕现身逆龄生长反显丈夫年老  曾患抑郁症喊离婚
影视圈
4小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
16小时前
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置
大埔宏福苑五级火｜童军居安思危教执走佬袋 8大应急装备清单一览 附建议摆放位置｜Juicy叮
时事热话
2小时前