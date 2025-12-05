连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用

香港人爱叹奶茶，一杯香醇正宗的港式奶茶往往能为繁忙的生活带来片刻慰藉。连锁餐饮品牌美心MX将于明日（12月6日）起推出一连两日的限时优惠，顾客凡惠顾任何食品，即可以$1换购一杯冻或热香滑奶茶！

美心MX快闪$1港式奶茶！一连两日全线分店适用

美心MX快闪$1奶茶优惠

今个周末（12月6日及7日），顾客只要到访全线美心MX（大会堂及西九站分店除外）以及美心Food²分店，惠顾任何一款食品，包括小食或是饭面套餐，即可加$1换购一杯冻或热香滑奶茶。此优惠全单只限换购一次，数量有限，换完即止。

美心这款香滑奶茶选用100%优质锡兰红茶作为茶底，经过专业茶师反复试验，精准控制炖煮时间及火候，萃取出浓郁茶香却不带苦涩。加入新鲜丝滑牛奶后，茶香与奶香完美融合，入口先尝到红茶的回甘，再被浓郁奶香包围，口感层次丰富。

美心MX $1奶优惠

适用分店：全线美心MX（大会堂及西九站分店除外）及美心Food²

优惠日期：12月6日（六）及12月7日（日）

备注：不可与其他优惠同时使用。数量有限，换完即止。

2大快餐店舖超值优惠 大家乐/永年士多

1. 大家乐$34茶餐 乳鸽+炒面+红豆冰

即日起，大家乐在下午茶时段推出优惠套餐，$34的亲民价格即可品尝红烧乳鸽半只、豉油皇炒面以及红豆冰的组合。红烧乳鸽皮脆肉嫩，色泽诱人，鸽肉保持多汁细腻口感，搭配充满镬气的豉油皇炒面，再配上清凉甜美的红豆冰，带来经典港式滋味。

2. 永年士多$19鱼蛋河

永年士多联同本地深受欢迎的手打鱼蛋品牌「学利鱼蛋」，推出限时鱼蛋河优惠。顾客下载永年士多App，并完成登入或注册成为会员，便可即时获得「$19鱼蛋河」电子优惠券。

资料来源：美心MX (Maxim's MX)、大家乐 Café de Coral、永年士多 wingninnoodle