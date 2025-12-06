冬至饭2025 精选2大冬至餐 矜贵精品菜叹干鲍 高性价比手工菜

冬至是入冬后很重要的节气，传统上要与家人吃冬至饭团圆聚餐。今日精选两款严挑名贵和当造食材炮制的矜贵冬至盛宴，以及主打高性价比的冬至套餐，配合主厨的精湛手艺，让食客以丰盛佳肴过冬。

1. 矜贵冬至盛宴｜大宅 严选优质食材炮制冬至菜 叹40头吉品干鲍

位于铜锣湾的大宅，以温暖的家为设计主题，主打合时的精品私房中菜。烹饪经验超过30年的行政总厨吴震霈师傅，即日起推出的「大宅团圆冬至套餐」（$888/位），菜式包括鲍汁襌衣40头干鲍扣鹅掌、招牌三葱焗珍宝蟹钳、古法双冬羊腩煲、南乳吊烧三黄鸡、古法蒸本湾马友鱼和生炒腊味糯米饭等，全是工序繁复的手工中菜。

鲍汁襌衣40头干鲍扣鹅掌是巧手中菜，是把预先处理好的40头顶级干鲍，裹上一层薄薄的脆浆，放进滚油中炸至金黄酥脆，再淋上鲜美的吉品鲍汁，配搭自家秘制酱汁焖煮的珍宝鹅掌，吃起来浓郁可口。海鲜菜式像是招牌三葱焗珍宝蟹钳，利用京葱、香葱和洋葱，带出蟹钳清甜鲜美的特质。这顿冬至盛宴菜式丰富，材料配搭丰富，可大快朵颐。

大宅

营业时间：点心/7:00至11:00、12:00至15:00；午餐/12:00至15:00；晚餐/18:00至22:00

地址：铜锣湾谢斐道388号问月酒店3楼

查询：5695 8863

网址：按此



2. 高性价比冬至餐｜城景国际乐雅轩 当造海鲜入馔

经常推出季节与节庆菜谱的城景国际乐雅轩，在冬至期间供应的「海陆珍馔臻味宴」（$398/位，两位起），包括多款手工中菜，有清炖多个小时的花胶炖螺头功夫汤，是入冬后的滋润汤水。餐厅主厨严挑鲜美当造的蛏子王、大虎虾、梭鲈鱼及蟹粉，炮制成三色茄葱凉拌蛏子王、威士忌头抽煎大虎虾、脆麟荷兰梭鲈鱼伴花椒甜酸汁，以及蟹粉拌面等膳食，爱吃海鲜的话一定满足。

例如冬至宴的三色茄葱凉拌蛏子王，饱满肉厚的蛏子王，略灼后浸冰水令肉质爽脆，伴以三色茄粒、洋葱，以及用青柠汁、白醋、鱼露特制的酱汁，酸中带甜、清新美味。至于威士忌头抽煎大虎虾，将腌过的虎虾用蒜蓉、葱段爆香，加头抽调味煎至金黄，再注入威士忌快炒，未入口已传来阵阵香气。

乐雅轩

营业时间：11:00至15:00、18:00至22:00

地址：油麻地窝打老道23号城景国际1楼

查询：2783 3286

网址：按此

文：EH 图：由餐厅提供

