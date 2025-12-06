连锁酒楼午市点心放题$98 晚市鸡煲放题$128起 任食3小时 入座加送乳鸽/海鲜

富临旗下两大人气酒家——富城火锅海鲜酒家及正冬火锅料理，主打新鲜即制的点心、粤菜以及火锅。近日，两间酒楼同步推出午市点心及晚市鸡煲放题，低至$98即可任食40款经典港式点心及重庆麻辣或御前黄酒鸡煲，五位以上更加送任饮汽水优惠，即睇下文了解优惠详情！

富临旗下酒楼放题优惠！午市点心+晚市鸡煲$98起 入座加送乳鸽/海鲜

$98点心放是 任食逾40款经典港式点心

富城火锅海鲜酒家及正冬火锅料理同步推出星期一至日午市「点心自由鸟」放题，成人只需$98、小童$58，即可在3小时内任食超过40款港式点心，包括叉烧包、虾饺、烧卖、牛肉球、咸水角、生滚粥等经典款式，每位入座加送半只乳鸽及一款镬气粉面饭，无论是一家大小还是同事午饭聚会，都能吃得满足又划算。

晚市鸡煲放题$128起 自选海鲜+镬气粉面饭

晚市时段则主打「无限鸡煲」放题，成人$128起、小童$88，同样任食3小时！鸡煲选用新鲜走地鸡，配合重庆麻辣或御前黄酒汤底，边食边煲越食越入味，再搭配丰富配菜及火锅料，绝对是冬日暖胃首选。此外，放题更包含自选海鲜如瑶柱海皇羹、清蒸龙趸斑，及镬气粉面饭如瑶柱蛋白炒饭、头抽干炒河等，以及七味粒粒豆腐、泡椒凤爪、杞子桂花糕等小菜和甜品任食，保证食回本。

5位加送任饮汽水优惠 1招再减$10

值得一提的是，两款放题均设有「5人同行任饮汽水」优惠，只要每枱坐满5位或以上，即送每位无限添饮可乐、七喜、雪碧等汽水。除此之外，透过富城、正冬官方网购平台预订放题，并在结帐前输入优惠码「HKD10」，更可享每张订单减$10优惠。

富临旗下富城、正冬放题优惠

2大酒楼点心放题推介 利东/沪玥茗居

1. 利东点心+片皮鸭放题

利东集团旗下利龙轩及利荣轩推出「片鸭点心霸王餐」放题，由星期一至星期日，每天上午11时至下午3时45分限定供应。每位只需$128，即可无限任食多款师傅即叫即蒸的手工点心及片皮鸭。从经典广东蒸点到香口酥炸小食一应俱全，全部由经验丰富的点心师傅即场制作，性价比极高，适合一家大细或朋友聚餐。

2. 沪玥茗居三小时点心放题

沪玥茗居于每逢星期六、日推出午市三小时点心放题，供应时间为上午11时30分至下午2时30分，每位收费$228，即可无限任食超过20款精心挑选的上海及广式点心。当中招牌小笼包皮薄如纸、馅料鲜甜，汤汁浓郁，一咬即爆汁；另一亮点羊肚菌鲜菇饺用上顶级羊肚菌搭配多款新鲜菇类，清蒸后菌香扑鼻，口感鲜嫩滑溜。

