连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐

饮食
更新时间：12:39 2025-12-03 HKT
发布时间：12:39 2025-12-03 HKT

大家乐作为家喻户晓的连锁快餐品牌，向来以亲民的价格和多元化的餐点选择，成为许多港人日常用餐的便捷之选。近日，大家乐推出超值午市及下午茶餐优惠，$34起即可享用乳鸽配豉油皇炒面，或鸡扒鱼香茄子饭套餐，两个套餐均配有清凉红豆冰，唤起港式怀旧情怀。

大家乐超值套餐！鸡扒鱼香茄子饭／乳鸽+炒面+红豆冰$34起

大家乐超值套餐！鸡扒鱼香茄子饭／乳鸽+炒面+红豆冰$34起
大家乐超值套餐！鸡扒鱼香茄子饭／乳鸽+炒面+红豆冰$34起

大家乐怀旧港式茶餐$34起

即日起，于下午茶时段到访大家乐，即可以$34的亲民价格，享用一份包含红烧乳鸽半只、豉油皇炒面及红豆冰的套餐。红烧乳鸽外皮烤得香脆可口，色泽油润，内里的鸽肉却依然保持鲜嫩多汁，肉质细腻，搭配镬气十足的豉油皇炒面，以及冰凉甜美的红豆冰，每一口都充满怀旧的港式风味。

除了茶餐，大家乐亦为午市时段准备了同样超值的选择。鸡扒鱼香茄子饭套餐只需$39，这道菜式充满家常风味，鸡扒煎得金黄香脆，外酥内嫩，肉汁丰盈，佐以鱼香茄子更是开胃的绝配。同样地，这份午餐也贴心地附送一杯消暑解腻的红豆冰，让您在忙碌的正午时分享受一顿满足的午餐。

2大特价特价快餐 永年士多/美心MX

1. 永年士多 $19鱼蛋河

永年士多与香港人气手打鱼蛋品牌「学利鱼蛋」联手，推出期间限定鱼蛋河，顾客只需下载永年士多App并登入或注册成为会员，即可即时领取「$19鱼蛋河」电子优惠券。

2. 美心MX $55蜜汁叉烧

美心MX全新口味的「黑松露酱蜜汁叉烧」，每日新鲜即制出炉，并以亲民优惠价$55半斤起发售，让大众能以实惠价钱，随时享受传统粤菜滋味。

 

资料来源：大家乐 Café de Coral永年士多 wingninnoodle美心MX (Maxim's MX)

 

同场加映：中环靓装酒楼罕推6折点心/炒粉面！全日2时段有折 虾饺/烧卖/牛肉球/盅头饭

