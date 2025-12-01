连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平

人气快餐品牌美心MX一向以港式经典菜式深受各年龄层欢迎，更是许多长者的心头好。今个12月，美心MX再次推出重磅长者福利，不但延续每月第一个星期四晚市75折，更将优惠额外加码至2026年3月，让长者以更实惠的价钱享用各款滋味美食。

美心MX长者专享优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折

美心MX长者专享优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折

美心MX长者晚市75折优惠

12月4日（四）当天，只要下午5时后到全线美心MX（西九龙高铁站及太子集团中心除外）及美心Food²堂食或外卖，凭长者咭、乐悠咭或长者八达通即可即时享有正价菜式75折优惠。无论想食招牌烧味、焗猪扒饭，还是热辣辣港式蒸饭系列，通通能以超优惠价钱享用。

美心MX长者75折优惠

2大连锁餐厅长者优惠 大家乐/一粥面

1. 大家乐长者专属优惠 午/晚市消费满额送免费小食

大家乐宣布，由即日起至2025年12月31日，持有效长者咭之顾客于茶市单一消费满$40，即可在收银处享$3折扣。同时，已于大家乐手机应用程式完成长者咭认证的会员，于午市或晚市消费满$30，即可免费获赠指定小食一款，让长者享用更优惠的用餐体验。

2. 一粥面长者优惠 早/茶市送热饮

一粥面为长者推出限定优惠，凡出示有效长者咭，或以长者八达通／乐悠咭付款的长者顾客，在早晨及茶市时段惠顾任何套餐或单点主食（不包括小食及饮品），即可免费获赠茶、咖啡或指定热饮一杯。此优惠不适用于自助点餐机、手机应用程式订餐及网上外卖平台，亦不可与店内其他优惠同时使用。

资料来源：美心MX (Maxim's MX)、大家乐 Café de Coral、一粥面