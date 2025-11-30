连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应

海港饮食集团以优质的中式佳肴和亲民的价格深受食客欢迎。集团旗下中菜馆「真味鲜厨」即日起于旺角、坑口分店同步全新推出宵夜时段优惠，于每日晚上8时30分开始供应，大闸蟹、红烧乳鸽及羊腩煲低至$30即可享用，即睇下文了解详情！

宵夜优惠每日8:30pm起供应

秋风起，蟹膏香，「真味鲜厨」宵夜时段推出的清水大闸蟹每只仅售$38，蟹膏丰腴甘香，蟹肉清甜细嫩，对于蟹迷来说绝对是不能错过的时令美味。另一款经典粤菜红烧乳鸽，亦以惊喜价$30登场。大厨将乳鸽炸得皮脆肉嫩，金黄色的外皮下锁住了饱满的肉汁，咬下去的每一口都充满油香。

天气渐凉，最适合来一锅暖笠笠的煲仔菜。「真味鲜厨」的古法羊腩煲以传统方法炆煮，羊腩焖得软腍入味，肉质与酱汁完美融合，驱寒暖胃。随煲附送一份唐生菜，吸收了羊腩煲的精华，滋味无穷，每份仅售$98，性价比极高。

海港「真味鲜厨」宵夜优惠精选

供应时间：8:30pm后

坑口店地址：将军澳培成路18号海悦豪园地下10号舖

旺角店地址：旺角洗衣街39号金鸡广场1字楼

订座热线：3516 8200

2大酒楼优惠 半岛渔港／稻香

1. 半岛渔港 烧鹅/乳猪/文昌鸡$1

连锁粤菜品牌「半岛渔港」特别在周一至周五的晚餐时段，推出限时活动。顾客只需现场用餐，即可以仅$1的亲民价格，额外选购烧鹅、乳猪，或经典海南文昌鸡。这项优惠不仅适用於单点，还能叠加其他晚餐组合，带来超值享受。

2. 稻香羊腩煲特价$88

稻香集团包括稻香、稻香茶居及稻香超级渔港等门市，从即日起在所有分店供应羊腩煲特别优惠。从每日下午5时30分起，这道原价$238的招牌菜仅需$88即可入手。选材以新鲜羊腩为主，搭配多种香料及时令蔬果，以文火慢煮而成，口感松软多汁、汤汁浓厚诱人。

资料来源：海港饮食集团