大光面「死因」引热议！？网民归咎遭内地制平替东和光面「顶死」！茶记曝内幕：唔关价钱事

香港制造「顶好大光面」停产｜本地品牌的式微，往往牵动港人的怀旧情怀。经营57年、标榜香港制造的茶餐厅名物「顶好大光面」，今日（26日）突然宣布将于12月结束营运，消息震惊全港网民。网上掀起一番热烈讨论，不少人将其停产归咎于内地制造即食面「东和光面」，因为两者的激烈竞争，令「顶好大光面」惨被「顶死」！

顶好大光面停产 网民归咎：畀东和顶死

出产「顶好大光面」的金源食品有限公司，今早在社交平台发布告别公告，表示「经过多番考虑，我哋决定喺今年十二月结束营运」。 「顶好大光面」自1969年创立以来，一直是本地茶餐厅的标志性食材，以其爽滑弹牙的面质和没有独立包装及味粉的「光面」形式，方便餐厅自行配搭，深受厨师欢迎。 去年，品牌负责人接受电视节目访问后曾再次掀起热潮，惟最终仍难敌时代洪流。

「顶好大光面」停产的消息在网上引发洗版式讨论，不少网民都将矛头指向由东和食品生产的「东和招牌面」。东和食品是在香港成立的公司，但因在内地设厂而被网民称为「大陆面」。有网民直言：「俾东和顶死啦，大光贵咁多」，认为价格是胜负关键。事实上，虽然两者网上零售价差距不大，东和光面仅略平数元，但已有大量茶餐厅转用。

东和面 vs 大光面 网民评价好坏参半

网民对两款面的评价好坏参半。有人批评「大陆面偏咸，大光面淡口啲」，认为「大陆面口感劲唔掂㖞」，但亦有人指出「汤系茶记自己沟，面系冇味既」，味道分别不大。更有食客表示：「试过非大光同加钱转大光，我又唔觉有咩分别」。然而，更多网民表达的是一种情怀：「唔系吹奏大光面，系唔想食大陆面」，反映出对香港制造的支持及对本地品牌消失的惋惜。

茶餐厅老板：价钱不是问题 最重要是客人喜欢

《星岛头条》就此联络数间茶记名店，长沙湾新华茶餐厅负责人李先生分享，餐厅早年一直是使用顶好大光面，直至2019年在客人推荐下，餐厅转了用东和光面。当年餐厅虽没有大肆宣扬，但不少食客主动大赞东和光面的口感更佳，「有赞无弹」。李先生指两种面的面质分别很大，「价钱不是问题，最重要是食客喜欢」。

九龙城联发茶餐厅老板吴生则表示，其实各品牌即食面的来货价相当接近，最贵与最便宜的，每个面饼相差仅$1 到$1.5不等，茶餐厅会按档次、目标客群选择合适的品牌，像一些的老牌茶餐厅或会使用大光面或东和光面，而一些市区的新派靓装冰室就会选用出前一丁等品牌作招徕。他直言「年轻人如果有得拣，其实宁愿食出前一丁同辛辣面，大光面系我细个时先食嘅啫。」

他又指，客人近年要求与消费力日渐提高，因此自己餐厅目前仅提供「北海道小麦粉制出前一丁」，一来面质较具弹牙有咬口，出餐质素较有保证；另外，出前一丁附有自家汤底味粉，口味也比茶餐厅普通汤底优胜，食客更为受落。



