街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应

位于上水新丰路的金都海鲜酒家以新鲜食材与传统粤式点心工艺闻名，深受北区居民欢迎。近日，酒楼更推出超强「精美点心」优惠，10款人气点心及主食全部平价供应，当中最抢眼莫过于只需$10，便可品尝蟹子烧卖皇及蒸饭靓粥！

$10特价点心 星期一至六早、茶市供应

近日，有网民在Facebook群组分享上水「金都海鲜酒家」推出的全新推出的$10点心优惠，涵盖了10款经典及特色选择，每一款都保持金都一贯高水准，让顾客吃得过瘾又满足。点心优惠更包括饮茶必点的款蟹子烧卖皇，满满的馅料搭配晶莹的蟹子，卖相与味道俱佳，只需$10即可品尝两粒，绝对是超值体验。

除了烧卖皇外，山竹牛肉球、香煎萝卜糕、上汤小笼包等人气点心，以及梅菜鸡粒饭、明火煲靓粥等主食同样只需$10，性价比极高。值得一提的是，优惠只限星期一至星期六早市至下午茶时段，星期日及公众假期除外。仅限堂食，不设外卖；如需打包则按正价计算。

金都海鲜酒家

地址：上水新丰路98号1楼

电话号码：2671 0222

营业时间：星期一至日 7am-11:30pm

2大酒楼平价点心推荐 明星海鲜酒家／茶皇殿

1. 明星海鲜酒家 盅头饭$9.8

明星海鲜酒家由即日起至星期一至六的早市及下午茶时段，推出「超值点心优惠大行动」，每日精选多款盅头饭以$9.8超低价供应，包括深受欢迎的凤爪排骨饭、咸鱼肉饼饭以及北菇滑鸡饭等经典口味。同时，店方另备多款精选点心同样以优惠价$16.8发售。

2. 茶皇殿 外卖点心$12起

茶皇殿启德分店推出外卖点心及盅头饭优惠，每日上午7时至下午3时供应，价格为$15至$18，多款传统蒸点及粥品齐备，包括鲜竹牛肉球、水晶虾饺皇、四宝滑鸡扎、蜜味叉烧包及皮蛋瘦肉粥等。特别一提，由每日下午2时起，所有外卖点心再享额外折扣，折实价低至$12，让顾客以更抵价钱享用正宗广东点心。

