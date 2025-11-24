连锁火锅店员牛肉/猪肉不分？食客被误导进食「破戒」 经理1处理方式被批卸责：服务差过茶餐厅

香港饮食业的服务态度一直为人诟病，近日有网民在社交平台发文，指最近前往位于尖沙咀的连锁火锅餐厅用膳，惟当值店员在上菜时误将牛肉讲成猪肉，导致因宗教原因而不吃牛肉的事主因误食而意外「破戒」。事后经理的处理态度更被狠批是推卸责任的表现，让事主怒轰：「唔明点解一间都算高级嘅餐厅服务可以差过茶餐厅！」即看下文了解详情。

连锁火锅店员牛肉/猪肉不分？食客宗教原因不吃牛 遭误导进食致「破戒」

近日，有网民在Threads发文，直言是「第一次受到啲咁unreasonable（不合理）嘅服务」。事主日前与友人前往位于尖沙咀的连锁火锅店用餐，点选了牛肉、猪肉及鱼片、海鲜等菜式。岂料上菜的店员竟混淆了牛肉及猪肉，「上菜嘅时候话碟牛肉系猪肉，上猪肉嘅时候又话系牛肉」，导致因宗教原因不能食牛肉的事主误食了一片牛肉。

经理1处理方式被批卸责：服务差过茶餐厅

事主随即向经理反映事件，「其实我已经唔系好想食，亦都无特登话要投诉、免单、退钱，只系陈述返」，惟到场经理却回应指「其实如果一个人唔食得牛肉，应该嗌鸳鸯锅」，并表示可免费赠送一杯饮品作为补偿。事主顿时感到错愕，并批评经理推卸责任，「你自己员工讲错嘢上错菜系我唔嗌鸳鸯锅问题？」更直斥经理态度敷衍，「杯嘢饮先四十蚊 ，你以为我俾唔起钱所以作个故仔嚟呃你杯嘢定系点？」

此外，事主点选的鱼片及海鲜，在落单后一直未有上桌，等待整整一小时后主动追问，店员才告知已经售罄，又批评当日店员的服务态度，形容用餐期间多次按服务铃都无人理会，「企起身嗌『唔该』，啲职员都系掂行掂过，扮睇唔到。」事后事主在社交媒体怒轰店家，「唔明点解一间都算高级嘅餐厅服务可以差过茶餐厅，大家睇路吧。」

网民：呢间服务真系好差

帖文引起网民热议，大部分网民均认为属餐厅问题，「重点系个职员讲错，问题喺个职员身上，系间公司嘅问题」、「我都分唔到牛同猪，我屋企人又系宗教唔食牛，所以好明你。讲真，如果分到就唔使问职员啦，本身件事系好简单道歉就解决，系个经理唔识做」、「唔通叫咗鸳鸯锅，唔通碟『假猪真牛』就会变返做真猪咩」、「分唔分到牛同猪同个侍应讲错系两回事嚟㗎㖞，我就算分到牛同猪，咁事实你系讲错呀嘛，道个歉都要挂？」

与此同时，有网民认为事主应懂得自行分辨牛肉与猪肉，「其实生牛同猪你唔食开嘅应该自己都分到，无理由人地讲乜都信晒，自己都有少少责任」、「你咁大个人你唔识分牛同猪？个样差别咁大你都好有问题。」对此，事主其后上载当日肉片照片让网民投票，截至目前有720票。结果逾8成网民误判肉片为牛肉，事主无奈回应：「你地自己都唔识分仲要系度blame victim。」

图片及资料来源：Threads@jmjm__mi

文：Y