冰花炖蛋食谱 润燥甜品 3种材料做法简单 1贴士炖蛋更嫩滑｜识煮食谱
冰花炖蛋食谱 润燥甜品 3种材料做法简单
冬天吃一碗炖蛋，滋润又暖胃。冰花炖蛋是广东顺德大良市的传统甜品，用冰糖煮成糖水，混入蛋液中炖制，可令炖蛋滑溜及充满蛋香，而且做法简单。鸡蛋最好选蛋味浓的走地鸡蛋。冰糖首选原蔗冰糖，因蔗味较浓，比经过精炼的冰糖更清甜，是做出完美冰花炖蛋不可缺少的材料。
冰花炖蛋食谱
材料：冰糖60克、清水1.5杯、鸡蛋2只
做法：
- 冰糖敲碎。煲滚水，加入冰糖煮溶。
- 鸡蛋打匀，加入冰糖水拌匀，用筛把蛋汁过滤。
- 将蛋汁倒进饭碗中至八分满，
- 将碗放上蒸笼，注冻水于镬中，慢火烧至滚。
- 熄火待10至15分钟至炖蛋熟透。
小贴士：以微暖的冰糖水拌入蛋液中，炖蛋才会嫩滑。
文：EH 图：星岛日报
