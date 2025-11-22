Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冰花炖蛋食谱 润燥甜品 3种材料做法简单 1贴士炖蛋更嫩滑｜识煮食谱

饮食
更新时间：10:00 2025-11-22 HKT
发布时间：10:00 2025-11-22 HKT

冰花炖蛋食谱 润燥甜品 3种材料做法简单

冬天吃一碗炖蛋，滋润又暖胃。冰花炖蛋是广东顺德大良市的传统甜品，用冰糖煮成糖水，混入蛋液中炖制，可令炖蛋滑溜及充满蛋香，而且做法简单。鸡蛋最好选蛋味浓的走地鸡蛋。冰糖首选原蔗冰糖，因蔗味较浓，比经过精炼的冰糖更清甜，是做出完美冰花炖蛋不可缺少的材料。

点击图辑睇冰花炖蛋食谱

冰花炖蛋食谱 

材料：冰糖60克、清水1.5杯、鸡蛋2只

做法：

  1. 冰糖敲碎。煲滚水，加入冰糖煮溶。
  2. 鸡蛋打匀，加入冰糖水拌匀，用筛把蛋汁过滤。
  3. 将蛋汁倒进饭碗中至八分满，
  4. 将碗放上蒸笼，注冻水于镬中，慢火烧至滚。
  5. 熄火待10至15分钟至炖蛋熟透。

小贴士：以微暖的冰糖水拌入蛋液中，炖蛋才会嫩滑。

文：EH  图：星岛日报

 

延伸阅读：
姜汁老蛋黄酒煮鸡食谱 驱寒暖胃 滋补家常菜 酒香浓郁｜识煮食谱

炒蟹食谱 易煮家常菜 烈燄蜜汁炒蟹 味道咸鲜香甜 肉蟹当造｜识煮食谱
 

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前