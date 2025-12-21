手切牛肉｜8大火锅肥牛肉档推介 新财肉食/兆记/三昌/新兴文记 集齐骟牯/潮汕牛刁钻部位

手切牛肉｜火锅肥牛｜新鲜牛肉档｜天气转凉，火锅瘾起？是时候安坐家中打边炉品尝新鲜手切骟牯牛！火锅的灵魂在于食材的品质，当中鲜嫩的肥牛更是不可或缺的主角。只要选购到新鲜优质的牛肉，简单在滚汤中汆烫，无需复杂的酱料或浓郁汤底，便能品尝到其最原始的鲜甜滋味。以下整理了全港8间备受好评的牛肉店，除了传统街市的牛肉档口，亦有可提供直送服务的牛肉供应商，轻轻松松即可选购心水靓牛！(2025年12月更新)

手切牛肉2025｜ 8大人气肉档推介 入手骟牯/潮汕新鲜火锅牛肉刁钻部位

点击睇全港8大手切牛肉档：

屯门超人气牛肉档｜1. 新财肉食 老板「牛皇莫」全港最大新鲜骟牯牛买手

人称「牛皇莫」的新财肉食老板——莫景雄入行超过四十年，是全香港最大的鲜牛肉批发商。骟牯牛在香港特别矜贵，全港每日只有10至15只，作为全港最大肥牛买手，牛皇莫每日花费十万元在上水屠房买牛，几乎独霸香港一半的骟牯牛，早期香港火锅店懂得用骟牯牛，都是全靠其一手引入力推。

新财肉食的极之抢手，每逢打边炉旺季，一到中午已经沽清，封门柳肉味香浓、牛颈脊鲜甜嫩滑、牛腩心清甜松化、牛颈心肉味浓厚、池板爽甜鲜味、金钱𦟌爽口弹牙，限量的牛白肉及挽手，前者入口即融，后者充满油香。罕有部位需提早1 - 2日预订，最少半斤才预留。

新财肉食有限公司（蝴蝶村总店）

地址：屯门湖翠路1号蝴蝶广场M120

订购电话：2610 2092

火锅肥牛专门店｜2. 枫牛肉 门面干净 骟牯／山东牛肉来货新鲜

名师出高徒，师承「牛王莫」莫景雄，前身为「礼枫记」的枫牛肉早已打响名堂，主打骟牯牛肉，即是已阉割、脂肪多、肥美重油花、供应量极少的山东牛，肉质比未经阉割的生牯嫩滑。

枫牛肉的牛肉来货新鲜，刀工细致，可挑选的部位应有尽有，腩心肉味浓软腍易入口、牛颈脊肉质松化味浓、颈心肉味甜带筋、腩头肉质烟韧肥美肉味浓，口感丰富惹味、挽手腍滑油香重、牛白肉油白爽口。 店铺是新式门面，干净企理，不设最低消费，几多钱都切，少至十元八块都可以。手切牛价钱约为 $280-480／斤，视乎部位而定。除了门市选购，店舖亦提供黄大仙及九龙区送货服务。

枫牛肉

地址：元朗大桥街市地下M001

订购电话：5202 3237（WhatsApp）

九龙城人龙牛肉档｜3. 新兴文记牛肉 牛颈脊油香十足

新兴文记牛肉位于九龙城，是本地知名手切牛肉人龙店，每逢天气转凉，适合打边炉的季节，就要排上数十分钟方能买到。新兴之所以大受欢迎，是因为牛肉质素高，店主服务好，而且价钱平，非常抵食。最受欢迎的肥牛即牛颈脊，雪花纹理均匀，肉质嫩滑，肉味香浓。

新兴文记牛肉

地址：九龙城衙前塱道80号

订购电话：2718 1778

九龙城街市火锅肥牛｜4. 李辉记牛栏 网传发哥/蔡澜都帮衬

同为九龙城牛肉名店的李辉记牛栏，人龙络绎不绝，周末排半小时以上基本，传闻发哥及蔡澜都是熟客。除了最普遍最容易买到的牛颈脊肥牛，亦有提供不少刁钻部位，挽手甘香味浓，软滑多汁；颈尾油花略重，比起一般牛颈脊重脂肪；池板脂肪与肌肉的比例平均，略韧但牛味香浓。

李辉记牛栏

地址：九龙城衙前围道100号九龙城市政大厦2楼M14舖

订购电话：2382 2973

荃湾街市牛肉档｜5. 三昌牛肉 骟牯牛每日供应有限 金钱𦟌/封门柳/牛柳

深受荃湾街坊欢迎的三昌牛肉，一家四代都是经营牛肉档，门前经常大排长龙打蛇饼。小店每日约购入三只骟牯牛，供应有限，所以熟客都会提早预订。肥牛新鲜，牛肉部位亦丰富。金钱𦟌爽口、封门柳味浓有咬口、牛柳边油份重入口软腍。相比前几间手切牛肉档，三昌牛肉是传统街市档，不设网上落单，也没有提供送货服务，想试就必须亲身走一趟。

三昌牛肉

地址：荃湾杨屋道街市1楼

订购电话：2499 1201

荃湾街市牛肉档｜6. 兆记肥牛 60年人气老字号供应肥吊龙/五花趾

兆记肥牛位置就在三昌牛肉旁，每逢大时大节，两档旁的人龙都会挤得水泄不通。兆记肥牛经营60年，是老字号牛肉档，专营零售和批发牛肉。店舖每日均会在上水屠房购入2只新鲜煽牯黄牛，除了打边炉必备的牛颈脊外，还有肥颈咀、肥池板、肥腩包、肥吊龙、三花趾、五花趾等限定刁钻部位供应。识食之人可以一试极品腩心，带有浓厚油香入口即溶，可遇不可求。

地址：荃湾杨屋道街市1楼M133

订购电话：9685 2338（WhatsApp）

火锅牛肉／潮汕牛肉推介｜7. 潮童・生记卤味 主潮汕手切牛肉

网店潮童卖的是潮汕手切牛肉，以柔软肉质及独特口感而闻名。潮童与潮汕的牛肉供应商相熟，对牛肉品质要求严格，从牛龄到牛的健康状况均有要求，每星期只限量收购高质货源。牛颈脊满布雪白油花，肥嫩弹牙，$168／250G；吊龙肉汁鲜甜饱满，$148／250G，除以上部位，亦有五花趾、牛胸爽、牛柏叶、牛舌等可供选择。

潮童。生记卤水

西环街市手切牛专门店｜8. 牛公子手切牛肉专门店 现场分割打包 集齐牛肉刁钻部位

位于石塘咀街市内的牛公子手切牛肉专门店每日严格挑选上乘骟牯黄牛，由经验丰富的师傅现场分割，将牛肉切成薄片，再进行打包和保鲜。牛公子有齐多种牛肉刁钻部位，不论是牛颈脊、肉眼边、吊龙、封门柳等部位都口感鲜美，在打边炉时吃更是鲜嫩多汁。店内牛肉约每天中午时段便会售罄，如果想要一鲜嫩骟牯牛肉的朋友，就谨记提早预约。

牛公子手切牛肉专门店