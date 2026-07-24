热带气旋红霞︱落雨天晾衫唔干有霉味？家事达人教4大除臭、速干指南 用弓型晒法事半功倍！

天文台周五（24日）凌晨3时30分发出特别天气提示，指热带气旋红霞会在今日（24日）稍后横过吕宋海峡并进入本港800公里范围，届时天文台会考虑发出一号戒备信号。按照现时预测路径，红霞会在周末期间靠近广东东部沿岸并逐步增强。落雨天大家晾衣物时有没有发现衣物经常都晾不干？衫裤衣物经常有一股霉味？专家教4大衣物除臭、速干方法，即刻睇睇！

家事达人亲授4大除臭速干秘诀

1.洗衣机容量切忌过度填满

要预防衣物滋生细菌，首要步骤是严格控制洗衣量。每次洗衣量不应超过洗衣槽容量的七成，确保每件衣物均有足够空间被充分翻滚与彻底洗净。此外，市民应避免使用过量的洗衣液或衣物柔顺剂；因为洗涤剂并非份量越多越干净，若过量使用而未能完全冲洗干净，残留的洗涤剂反而会成为莫拉氏菌的营养来源。因此，务必遵循产品包装上的建议用量。即使使用标榜「一次过水」的洗衣液，在潮湿季节亦建议选择「二次过水」程序，利用充足的水流带走污垢与残留细菌。

对于未清洗但已沾湿的衣物（如使用过的湿毛巾或运动后大量出汗的衣物），切勿直接堆叠于洗衣篮内。在开机清洗前，应先将其摊开挂于通风位置，避免细菌在等待清洗期间大量繁殖。

2.衣物之间需保持适当间距

在晾挂衣物时，件与件之间至少应保留一个拳头的宽度，切忌密密麻麻地排在一起。专家建议采用「拱形排列」挂法，将较短、较薄的衣物挂于中间，较长、较厚的衣物则挂于两侧，形成一道有利空气流动的拱门。同时应解开所有钮扣及拉链，并将口袋翻出来以增加与空气接触的面积。当薄身衣物率先干透后，可先收走以腾出更多空间让厚衣物通风。

不同类型的衣物亦有其专属的晾挂技巧：

大浴巾 ：建议使用两个衣架将其撑开成 M 字形悬挂。

连帽卫衣 ：可使用专用衣架或夹子将帽子撑开，避免布料重叠。

牛仔裤：宜使用夹子将裤管撑成圆筒状，以增加内部空气流通。

3.善用家用电器提升除湿效率

适当运用家电能大幅提升室内干衣效率。市民可将电风扇或空气循环扇放置于晾晒衣物的正下方，由下往上吹送风力，能最高效地带走衣物上的湿气。

此外，抽湿机堪称室内晾衫的必备工具；在使用时务必关紧门窗，方能在密闭空间内发挥最佳的除湿效果。若家中洗衣机设有干衣功能，亦不妨直接用于处理毛巾或内衣等厚重或贴身衣物，从根本上杜绝细菌滋生的条件。

4.高温浸泡能彻底杀灭莫拉氏菌

若衣物已经产生难闻噏味，依然有拯救方法。由于莫拉氏菌不耐高温，对于棉质毛巾等耐热材质，可在清洗前使用 60°C 以上的热水浸泡 10 至 20 分钟，即可达到显著的杀菌效果。

至于丝绸或羊毛等不耐热材质，则可在 40 至 50°C 的温水中加入含氧漂白剂（彩漂），浸泡约 30 分钟后再按日常程序清洗。若发现衣物在晾晒后仍处于半干状态且带有异味，终极方法是在衣物半干时直接使用蒸汽烫斗的高温将其烫干，同样能有效消毒并去除异味。

家事达人亲授4大除臭速干秘诀

晾衫方法大对决！

1.弓型晒法 创造上升气流

首先了解一下「红色：弓型晒法」的科学原理。这种晒法是将长外衣、长裤等长款衣物挂在衣架两侧，而短袖衫、短裤等短款衣物则集中在中间排列。

之所以能大幅缩短整体干燥时间，核心原因在于它能在衣物下方创造高效的「上升气流」。当中间悬挂短衣物时，衣物下方会留出一个较大的空旷空间。周围的空气进入这个相对空旷的区域后，由于上方空间较大，会形成一个顺畅的空气通道。随著空气在中间聚集并向上流动，会产生微弱的上升气流（烟囱效应），这种持续流动的空气能迅速带走衣物表面的水气。

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2.均等晒法 导致干燥不均

对比之下，蓝色：均等晒法，缺点就非常明显。

这种依长度由长到短、像楼梯般渐进排列的晒法，会导致气流只能从单一方向通过。当风吹过去时，很容易在长衣物的那一侧形成空气滞留，水分无法顺畅挥发，最终导致整批衣服干燥不均匀，常常出现一边已经干透、另一边却依然湿漉漉的情况。

坊间还有很多常见的晾衫习惯。今天就来拆解其他晒法的缺点，看看为甚么它们会拖慢衣服变干的速度。(鱼浆夫妇@FaceBook﻿)

3.V字晒法 阻挡风道囤积水气

至于许多人顺手就会使用的绿色：V 字晒法（即长衣物挂在中间，短衣物挂在两侧），则是家事专家眼中的「中伏位」。

这种排列会让中间的长衣物把下方的空间完全阻挡。当周围的空气进入衣架下方后，会卡在中央被长衣物拦截，无法向上流动。空气一旦失去对流，水气就极容易在衣服之间囤积，反而延长了晾衫的时间。

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4.凸凹晒法 削弱风速形成乱流

最后一种是黄色：凸凹晒法，也就是长短衣物交错混杂悬挂、完全没有规律的晒法。

这种凌乱的排列方式，会导致气流在通过衣物之间的缝隙时，不断撞击到突出来的长衣物。如此一来，风速会被严重削弱，并在衣物表面形成无数个小涡流。因为无法形成有效的单向风道，水分被带走的速度自然就会大打折扣。

掌握了这4种晒法的利弊，下次晾衫时记得跟随「红色：弓型晒法」的黄金法则，把短衫留中间，就能利用天然风道帮衣服快速吹干了！

资料来源： 鱼浆夫妇@Facebook

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