上海少女睡房摆满潮玩疑甲醛中毒 医生揭 长期接触恐致癌 附7大不适症状

年轻一代盛行收藏潮玩，上海一名少女日前将大量周边物品摆满约百呎的睡房，岂料伴睡短短三天后，竟接连出现头晕、失眠等身体不适，怀疑是房内密集藏品释放出高浓度甲醛所致，即了解吸入甲醛中毒风险。

少女睡房「藏毒气」3日即现身体不适

据内地媒体报导，该名动漫迷「小邪」在其面积约百呎的睡房内，布置了超过50件周边产品（Goods），包括阿克力立牌、模型、毛公仔及徽章等，并集中放置于书桌及展示柜上。

在心爱动漫藏品包围下睡了三天后，小邪开始出现头晕及失眠等症状。起初她以为是自己生活作息不佳或身体抱恙所致，但随后发现只要她走出客厅逗留，不适感便会逐渐缓解，可是一返回睡房，头晕症状便会随即复发。这令她开始怀疑，可能与房内大量动漫周边产品释放的甲醛有关。

「小邪」在睡房放满潮玩公仔产品。新民晚报

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有网民检测动漫展示柜内的甲醛超标逾17倍。小红书＠沙沙拉

室内甲醛浓度达临界值 清理塑胶制品后即改善

为了验证猜想，小邪随即将房内的公仔及其他塑胶制品搬走，仅保留纸质海报与贴纸，结果头晕与失眠的情况便获得明显改善。她表示，未来会重新规划动漫产品的展示方式，并加强房间通风，以免再次对健康构成风险。

报导亦提到另一位动漫迷「小胡」，在家人担心下曾为睡房进行空气质素检测。他特地关闭门窗后，使用甲醛快速检测试剂进行测量，结果显示室内甲醛浓度约为每立方米 0.1 毫克，已达到室内空气质素标准的临界值，情况令人关注。

专家建议：加强通风切忌堆放

报导引述专家解释，动漫周边产品常用的阿克力胶、合成树脂、印刷油墨及黏合剂等材料，在全新状态下确实会释放出微量甲醛或其他挥发性有机物（VOCs）。若收藏家大量购入并长时间放置于狭窄密闭的空间内，确实会大幅提升室内空气污染的风险。专家建议一众动漫迷，收藏周边时应保持房间良好的空气流通，并避免将藏品过度集中堆放于睡房或床头附近。

甲醛中毒｜吸入症状、浓度与即时反应一览表

甲醛挥发性高，主要通过呼吸进入人体，其次才是皮肤接触；可引致急性或慢性过敏反应，长期高浓度暴露甚至会增加患癌风险。港大医学院资料显示，吸入甲醛有以下症状：

刺激鼻子、眼睛和喉咙

眼结膜充血、眼睛红肿、视力模糊

呼吸困难、 呼吸声粗重

喉咙沙哑、讲话干涩暗哑或湿腻

皮肤损伤

头晕、头痛、乏力等全身症状

孕妇若吸入或接触到高浓度甲醛会危害胎儿，造成畸胎

台北荣民总医院毒物科杨振昌医生分析，吸入不同浓的甲醛，身体会有不同即时反应：

甲醛浓度 吸入后身体即时反应 0.1 ppm 眼睛痒/刺激眼睛、流眼水、喉咙痛、口干、咳嗽、呼吸困难 0.1-0.3 ppm 敏感人士可能出现呼吸道刺激及气喘 0.3-0.8 ppm 大多数人会闻到刺鼻气味 1-2 ppm 所有人会感到轻微刺激 2-3 ppm 眼睛、鼻子、喉咙刺痛 4-5 ppm 明显黏膜刺激，一般人可忍受10至30分钟 10 ppm 多数人只能忍受几分钟 10-30 ppm 咳嗽、胸闷、呼吸困难、哮喘、流泪不止 50-100 ppm 数分钟内可致肺水肿、肺炎、胸闷、头痛、心悸、眼睛灼伤，严重可致命

甲醛中毒｜长期接触有健康风险、会致癌

长期吸入低浓度甲醛可能引发气喘、呼吸道刺激及肺功能下降。亦可导致接触性皮肤炎（刺激性或过敏性），出现皮肤刺痛、红疹、湿疹（常见于手肘、脚、脸及颈部）。误服甲醛可致恶心、严重呕吐、口腔及胃部疼痛、腹泻、血尿、头晕、昏迷，甚至因呼吸衰竭致死。

另外，甲醛会增加患癌风险，联合国辖下的国际癌症研究署（IARC）已将甲醛定为「一级致癌物」，有机会引起鼻癌及血液科肿瘤。

鼻咽癌 ：多项研究显示，暴露剂量愈高，患病风险愈高

：多项研究显示，暴露剂量愈高，患病风险愈高 白血病：部分研究发现职业暴露（如病理学家、殡仪馆员工）与白血病有关

甲醛中毒｜4招减少家居甲醛

建议装修后将单位空置一段时间，积极采取以下措施，加速甲醛散去：

选购家具：购买前了解产品是否含甲醛；敏感人士可选原木家具或「外观级」合板（释出量较低）。 保持通风：新家具入屋后，打开窗户及使用风扇；平时不开冷气时也应保持空气流通。 控制温湿度：甲醛在温、湿度升高时释出量增加，可使用冷气或抽湿机调节。 种植植物：如波士顿肾蕨、菊花、竹蕉、常春藤、白鹤芋、虎尾兰、观音粽竹、粗肋草、黛粉叶等，有助吸收甲醛。

资料来源：港大医学院、《新民晚报》

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