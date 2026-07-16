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消委会测试17款老花镜 4款棱镜度超标可致重影 即睇3款安全名单最平仅$25

食用安全
更新时间：12:30 2026-07-16 HKT
发布时间：12:30 2026-07-16 HKT

踏入中年，不少人开始发现阅读小字时感到模糊，需将手机或书本愈拉愈远，这可能是「老花」的征兆。市面上充斥售价由8元至490元不等的现成老花眼镜（阅读眼镜），消委会最新测试发现，虽然全部样本在机械强度及安全方面表现理想，但大部分欠缺重要标示，更有4款棱镜度超标，长期佩戴可致复视。即睇3款安全名单，最平一款仅售$25。

    消委会测试17款老花镜样本 10款标示严重不足

    消委会早前参考欧洲标准EN 14139:2010，测试17款市面现成老花镜，售价由8元至490元不等，全部标示度数为+2.50（250度）。测试涵盖光学性能、机械强度、耐用度、化学安全等。结果发现，所有样本在机械强度、阻燃性、跌落测试及镍释出风险均表现满意，但标示及光学性能参差。

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    • 10款老花镜样本无标示瞳孔距离（PD）或光学中心距离（OCD），消费者难以判断眼镜是否配合自己的瞳距。
    • 大部分样本欠缺标准所需的警告字句，如「只适合阅读近物，不宜驾驶时佩戴」。
    • 仅「好梦莱防蓝光高级折叠老花眼镜」及「恒益防蓝光老眼镜有效阻隔蓝光BLUERAY」两款标签说明较理想。

    7款光学性能符合标准 3款整体表现满意

    在7款有标示瞳孔距离（PD）或光学中心距离（OCD）的样本中，全部透光率、球镜度（老花度数）及散光度符合标准，包括：

     

    1. GUANHAO便携式可折叠旋转老花眼镜 （$64）
    2. 好梦莱防蓝光高级折叠老花眼镜（$70）
    3. 恒益防蓝光老眼镜有效阻隔蓝光BLUERAY（$25）
    4. 万丰家居百货老花眼镜（1018CE）（$25）
    5. 万丰家居百货TR5005（$17）
    6. 深水埗北河街40号排档 高清防蓝光老视镜PD62-64mm（$100）
    7. 湾仔太原街小贩排档区摊档HPP151 CE防蓝光老视镜 PD62-64mm（$30）

    整体表现最满意的3款：

      1. GUANHAO便携式可折叠旋转老花眼镜（$64）
      2. 恒益防蓝光老眼镜有效阻隔蓝光BLUERAY（$25）
      3. 万丰家居百货老花眼镜（1018CE）（$25）

      4款棱镜度超标 可致重影兼头痛

      香港眼科视光师学会会长陈文彬博士指出，棱镜度过高会令光线偏移，眼肌需持续用力将影像拉回正位，长期可致严重眼部疲劳、眼球胀痛、头痛，甚至出现水平、垂直或对角性复视（重影）。符合光学标准的7款样本当中，有4款水平棱镜度超标（0.33厘米/米）可致重影，包括：

      1. 好梦莱防蓝光高级折叠老花眼镜（$70）
      2. 万丰家居百货TR5005（$17）
      3. 深水埗北河街40号排档 高清防蓝光老视镜PD62-64mm（$100）
      4. 湾仔太原街小贩排档区摊档HPP151 CE防蓝光老视镜 PD62-64mm（$30）

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      老花成因：晶状体硬化 调节力下降

      陈博士解释，老花一般在38至45岁开始出现，55至60岁时大部分人的调节能力已跌至最低。随年龄增长，晶状体硬化，睫状肌力量减弱，导致看近物时影像变得模糊。老花征状

      • 阅读细字困难
      • 需将文件拉远才能看清
      • 近物模糊
      • 阅读时易眼累、头痛

      3招自测现成老花镜是否适合

      若因方便或价格而选购现成老花镜，陈博士建议简单测试：

      1. 地面水平感测试：戴上后走动，观察地面是否平坦、固定物体（如墙角、柱）有否倾斜。如有，可能表示棱镜度过高。

      2. 左右眼轮流测试：遮盖一眼看物，再换另一眼，比较两边视觉有否明显差异。若差异过大，可能表示两镜片度数不一或垂直棱镜度不平衡。

      3. 短暂使用，勿长期佩戴：现成老花镜只宜作后备，例如在茶楼看餐牌；驾驶、行楼梯或长时间阅读前必须除下。

      正确矫正：先验眼，后配镜

      陈博士强调，老花度数、散光、瞳距、左右眼度数人人不同，大部分现成老花镜左右度数相同，难以完全匹配。更重要的是，视力模糊可能源于白内障、青光眼、黄斑病变或糖尿病视网膜病变等，若只靠现成眼镜拖延，恐延误治疗。建议：

      • 定期全面眼科检查：包括远近视力、屈光度、瞳距、眼压、裂隙灯及眼底检查。
      • 20-20-20法则：每20分钟看20英尺（约6米）外景物20秒，放松睫状肌。
      • 均衡饮食：摄取足够维他命及抗氧化营养，维持晶状体健康。
      • 控制慢性病：高血糖会加速晶状体老化，糖尿病者尤其要注意。

      资料来源：消委会《选择月刊》

      延伸阅读：消委会测试10款洗衣干衣机 Miele表现全能、惠而浦/西门子性价比最高 同获4星评级

       

       

       

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