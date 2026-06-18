大雨鞋袜全湿焗住恐惹灰甲香港脚？著拖鞋/雨靴最安全？医生教4招急救防真菌感染

近日连场大雨，下雨天是否特别容易染上香港脚？穿拖鞋、雨靴或凉鞋外出就万无一失？若鞋袜全湿，长时间「罨住」双脚，又会有何严重后果？皮肤科专科医生胡惠福接受《星岛头条》访问时指出，部分鞋款虽然防水，但同样有机会引发香港脚。若让雨水长时间「罨住」双脚，更可能会引致灰甲问题。他分享了4招急救湿透鞋袜的方法，以及日常护足贴士。

大雨鞋袜全湿恐惹2大脚部健康问题

胡医生指出，当鞋子弄湿后，双脚会处于极度局促的环境，若持续长时间，便极易滋生真菌，继而引发甲癣（灰甲）及足癣（香港脚）两大问题：

1.香港脚

患者会感到脚部痕痒、出现脚臭或异味；脚板底可能出现广泛的厚皮屑，并有机会伴随红肿及令人疼痛的水泡。最常见的情况是，第3及第4只脚趾缝隙之间会出现痕痒、红肿、红斑和脱皮，甚至因皮肤干裂而感到疼痛。若脚部发生溃烂或出现较大损伤，更有机会引发继发性细菌感染。

2.灰甲（甲癣）

灰甲是指指甲、脚趾甲及甲床部位受到真菌感染。在感染初期，指甲或脚趾甲会呈现灰、啡、黄或白色，并会变厚、易碎，表面显得粗糙和凹凸不平。情况严重时，可导致脚趾甲变形，甚至甲床分离脱落，并伴随疼痛等症状。

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穿拖鞋/雨靴防雨最安全？

胡医生表示，下雨天穿著拖鞋、凉鞋、防水胶鞋虽然较为通爽，但若果被街上肮脏的污水溅湿，双脚同样有受真菌感染的风险，进而引发香港脚。如果脚上本身有伤口，受感染的机率则更高。另外，部分人属于敏感体质，可能对胶鞋的某些化学成分产生过敏反应，引发过敏性接触性皮肤炎，导致皮肤出现红肿、痕痒等症状。

不想弄湿双脚，穿雨靴的确是一个好选择，但胡医生提醒必须留意以下3大要点，以免弄巧反拙引发香港脚：

避免穿著长筒靴，宜选择较宽松的中短筒雨靴。

穿著雨靴前，应先穿上袜子。

进入室内后，应尽快换上通爽的鞋子。切忌一整天穿著雨靴，因为长时间焗促会令双脚潮湿，极易引发香港脚。

若已经感到脚部痕痒不适，胡医生建议，只要出现双脚痕痒、脱皮、红斑等香港脚症状，便应及早求医。医生会按病情处方外用抗真菌药膏，若病情严重，可能需要使用口服抗真菌药物来控制病情。

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鞋袜全湿4招急救防真菌感染

若不幸在雨中双脚及鞋袜全湿，胡医生提供了以下4招急救方法：

鞋袜全湿4招急救防真菌感染

处理弄湿的双脚：

应立即脱掉湿透的鞋袜，抹干或以风筒吹干双脚。若已带备拖鞋，应尽快换上，让双脚透气并保持干爽。

在下雨天外出时，强烈建议带备多一双干净的袜子作替换。

处理湿透的鞋子：

将湿透的鞋子放在通风的地方风干，或使用风筒吹干。亦可将报纸或废纸塞进鞋子里吸走水分，加快风干速度。

若未能即时换鞋，或车程较长，可先用纸巾印干双脚的水分，并额外放置纸巾到鞋子内部吸水。

除了下雨天要特别留神，胡医生亦提供日常保护脚部的方法：

洗澡后必须彻底抹干双脚，尤其是脚趾间的缝隙。

避免每天穿著同一双鞋子以免积聚湿气；回家后应把鞋子放置于通风处彻底吹干。

宜穿著透气、通爽且舒适的鞋子。

宜穿著棉质、透气且吸汗的袜子以保持脚部干爽。若脚汗较多，应勤加更换袜子。

接触雨水后，回家必须彻底清洁并抹干双脚。

避免在公众场所（例如泳池）赤脚走路，尤其当脚部有伤口时。

大汗人士可考虑使用止汗剂，若多汗情况严重，则可考虑采用离子导入等技术，阻塞汗腺分泌，减少汗水及双脚潮湿的问题。

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