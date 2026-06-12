雨靴水鞋发臭有救？必学清洗除臭3步曲 附选靴贴士：橡胶/PVC/Gore-Tex点拣好？

【雨天/雨靴/水鞋】香港春夏潮湿多雨、雨靴或水鞋是不少人上班上学的必需品。然而，鞋子入水、袜子湿透、雨靴长期不透气，容易产生难闻异味，甚至足部疾病。《星岛头条》整合了雨靴水鞋资讯，只要选对鞋、掌握正确的清洗与保养方法，不但可以保持清洁，更能告别臭靴烦恼。

雨靴水鞋｜雨天穿湿鞋易惹3种足病

长期穿著湿鞋，足部处于潮湿环境，容易感染真菌，引发以下3种常见疾病：

香港脚（足癣）：潮湿鞋内是真菌的理想滋生地，可导致脚部皮肤红肿、痕痒、发炎及脱皮。 灰甲（甲癣）：同样由真菌引起，长时间穿著湿鞋会令脚趾甲变厚、变色（黄或灰白）、变形，甚至发出异味。严重时可演变成甲沟炎，引起剧痛。 脚趾水泡：湿鞋增加皮肤与鞋内壁的摩擦，行走时间越长，脚趾间越容易出现水泡，带来疼痛不适。

雨靴水鞋｜按天气场合选对鞋：橡胶/PVC/Gore-Tex

雨靴/水鞋可分为不同大小类型：

短款（及脚踝） ：适合毛毛雨或雨后，方便配衬，但不够应付大雨或积雪。

：适合毛毛雨或雨后，方便配衬，但不够应付大雨或积雪。 长款（及膝下） ：抵挡大雨和水花，较闷热及穿脱不便，建议选侧面有拉链或透气设计的款式。

：抵挡大雨和水花，较闷热及穿脱不便，建议选侧面有拉链或透气设计的款式。 中长款（及小腿）：结合短款与长款优点，应付各种天气，穿脱方便，长途行走亦舒适。

按质料选择：

橡胶 ：柔软贴脚，可长时间行走。合成橡胶轻巧耐用；天然橡胶隔热防寒，适合冬季。

：柔软贴脚，可长时间行走。合成橡胶轻巧耐用；天然橡胶隔热防寒，适合冬季。 PVC ：非常耐用，不易刮花或变旧，但低温下会变硬，需选鞋底有防滑纹的款式。

：非常耐用，不易刮花或变旧，但低温下会变硬，需选鞋底有防滑纹的款式。 合成皮 ：外观时尚，容易配衬，但防水性较弱，只宜小雨或雨后穿着。

：外观时尚，容易配衬，但防水性较弱，只宜小雨或雨后穿着。 Gore-Tex：防水同时透气，可排出湿气，减少闷热感，适合长时间穿着。

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雨靴水鞋｜清洗除臭3步曲

清洗雨靴前，请准备以下工具：

水桶

软毛海绵或软毛巾

中性清洁剂（不含漂白剂）

报纸

光泽鞋蜡（可选，用于白化处理）

步骤1：清洗雨靴外部

在水桶中注入清水，加入适量中性清洁剂（勿用含氯漂白剂或强碱性清洁剂），搅拌成稀释清洁液。 将雨靴放入清洁液中，用柔软海绵或毛巾轻擦表面，去除泥渍与污垢。忌用硬毛刷或钢丝球，以免刮伤靴面，造成细菌藏匿。 用清水彻底冲洗干净，确保无清洁剂残留。

步骤2：清洗雨靴内部（除臭关键）

雨靴内的异味多来自汗水与细菌滋生。只要靴子标明可水洗，即可按以下方法清洁：

取出鞋垫（如有），分开清洗。鞋垫可用中性清洁液浸泡后轻轻搓揉，再冲净。 将雨靴的靴口向外翻折（柔软靴型适用），使内侧外露，方便清洗。 用海绵沾取清洁液，轻轻擦拭内壁，特别留意脚跟及脚掌接触位置。 用清水反复冲洗内侧，直至水质清澈。

步骤3：正确干燥 杜绝发臭

雨靴形状狭长，自然晾干困难，若处理不当，容易产生霉味。

倒挂沥水 ：将雨靴倒置，套在空胶樽或晾靴架上，让多余水分流出。

：将雨靴倒置，套在空胶樽或晾靴架上，让多余水分流出。 塞报纸吸湿 ：将报纸揉成团，塞入靴内，吸收残留湿气。约2-3小时更换一次，重复2-3次，直至报纸不再潮湿。

：将报纸揉成团，塞入靴内，吸收残留湿气。约2-3小时更换一次，重复2-3次，直至报纸不再潮湿。 阴凉通风处晾干：将雨靴置于阴凉、通风良好的地方自然风干。切忌放在阳光下直射或使用暖炉烘干，否则橡胶会加速硬化、龟裂及褪色。

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雨靴水鞋｜正确保养 防白化延长雨靴寿命

雨靴使用一段时间后，表面可能出现白色粉状物质，这不是发霉，而是「Bloom（白霜）」现象。橡胶中添加的抗老化剂或蜡质，因温度变化或拉伸而释出，属正常现象。处理方法：

使用市售的「光泽鞋蜡」（水性、不含挥发性有机溶剂）轻轻擦拭，即可去除白霜并恢复光泽。

避免将鞋蜡涂抹在鞋底，否则会令鞋底变滑，增加跌倒风险。

若无专用清洁剂，可用微湿软布沾少量中性清洁液轻拭，再以清水擦净。

天然橡胶会随时间自然老化，但只要储存得当，可大大延缓老化。

避光避热 ：每次穿着后，用干布擦拭内外；并存放在阴凉、干燥、无阳光直射的地方（如鞋柜内层）。紫外线和萤光灯都会加速橡胶老化。

：每次穿着后，用干布擦拭内外；并存放在阴凉、干燥、无阳光直射的地方（如鞋柜内层）。紫外线和萤光灯都会加速橡胶老化。 保持形状 ：切勿折叠或重压雨靴，否则折痕处容易裂开。可将报纸或鞋撑塞入靴内维持挺直。

：切勿折叠或重压雨靴，否则折痕处容易裂开。可将报纸或鞋撑塞入靴内维持挺直。 隔绝空气 ：最好用原装防尘袋或胶袋包裹，减少与湿气及灰尘接触。

：最好用原装防尘袋或胶袋包裹，减少与湿气及灰尘接触。 天然除臭：可选用天然除臭包（如竹炭、小苏打粉）放入靴内吸湿除味。尽量避免连续多日穿着同一对雨靴，让靴子有足够时间干透。

资料来源：JR东日本、アトム株式会社、AQUA

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