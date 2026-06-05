家中有毛孩可种植物？即睇14款植物安全名单 避开中毒危机

【毛孩健康】不少家庭喜欢种植绿色植物，增添生活气息。然而，对于家中有猫狗的主人来说，并非所有植物都适合共存，摆错植物分分钟令毛孩们身陷中毒危机！

兽医教你避开隐形危机

营养师高敏敏联同兽医潘又瑄在个人Facebook专页分享了一份毛孩居家植物的「高危及安全名单」，让各位「奴才」在享受绿意的同时，也能守护「主子」安全。

14款安全植物名单：对猫狗无毒

以下植物对宠物相对安全，主人可以放心摆放/种植：

山苏 波士顿肾蕨 鹿角蕨 袖珍椰子 散尾葵 圆叶椒草 镜面草 吊兰 发财树 花叶冷水花 兰花 非洲紫罗兰（非洲堇） 猫草／小麦草／燕麦草（可供安全啃咬） 空气凤梨

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15款高危植物名单：对猫狗有毒

高度危险性（可引发严重中毒）：

百合属植物（含金针花）：全株有毒，猫咪即使少量接触，可引发急性肾衰竭，严重会致命 杜鹃花：全株有毒，可致呕吐、虚弱、心脏衰竭 郁金香／水仙：球茎毒性最强，易引起剧烈呕吐与肠胃炎 夹竹桃：全株剧毒，可能导致心律不整，甚至致命 仙客来：块根毒性高，可致呕吐、流口水、抽搐 金钱树：含草酸钙，刺激口腔，引致疼痛、流口水、肠胃不适 黄金葛：含草酸钙，刺激口腔、大量流口水，严重时吞咽困难 龟背芋：含草酸钙，刺激口腔、大量流口水，严重时吞咽困难 海芋：含草酸钙，刺激口腔、大量流口水，严重时吞咽困难 白鹤芋：含草酸钙，刺激口腔、大量流口水，严重时吞咽困难 黛粉叶：含草酸钙，刺激口腔、大量流口水，严重时吞咽困难

毒性较轻（仍需避免接触）：

12. 圣诞红：可能导致呕吐、腹泻

13. 芦荟：芦荟素刺激肠胃，引致腹泻

14. 菊花：含除虫菊素，影响肠胃与神经系统

15. 虎尾兰：弱毒性，易造成轻度肠胃不适

猫狗误食有毒植物点算？紧急三步骤

一旦发现宠物咬过可疑植物，请保持冷静，立即行动：

带同植物残留物或照片前往兽医诊所：让兽医快速判断毒性，对症治疗。 切勿自行催吐：部分植物具强烈刺激性，不当催吐可能造成二次伤害。 尽快求医：把握黄金治疗时间，可大幅提升康复机会。

高敏敏及潘又瑄提醒，新植物带回家前，务必先查证是否安全无毒；带回家后，最好将家中植物放在宠物无法触及的位置，观察家中猫狗是否有啃咬植物的习惯，若宠物爱吃草，可准备安全的猫草作为替代。

资料来源：营养师高敏敏、兽医潘又瑄

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