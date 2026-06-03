不锈钢保温杯忌装奶茶咖啡？恐生锈/随时爆开！用1物清洗易腐蚀内壁

天气酷热，不少人将冻饮直接倒入不锈钢保温杯。不过，这种习惯随时会引发危险。有专家指出，保温杯有3大装饮品禁忌，装错不但会破坏内壁生锈，更可能导致液体爆开喷出。许多人常用来洗茶渍的1款常见清洁用品，更是腐蚀保温杯的元凶。

不锈钢保温杯忌装3大饮品 恐生锈/随时爆开

根据日本媒体《Yahoo! JAPAN》报道，拥有超过25年主妇经验、曾任家务助理的家政达人Mami（マミ）分享，近年不锈钢保温杯的技术已发生翻天覆地的变化。以往碳酸饮品和运动饮品被视为保温杯的绝对禁忌，但现时许多制造商已为产品加上特殊涂层，令市面上出现越来越多可装碳酸及可装运动饮品的新款保温杯。因此，她建议大众使用前应先仔细阅读说明书，确认保温杯的适用范围。

不过Mami警告，即使技术不断进化，一般标准的不锈钢保温杯，仍有3大类饮品属于绝对禁忌：

不锈钢保温杯忌装3大饮品

1.奶茶、咖啡牛奶等乳制品

牛奶及其他乳制成分极易变坏，若长时间放置在密闭的保温杯中，内部会发酵并产生大量气体。在最坏的情况下，内部气压飙升会导致壶盖卡死无法打开，甚至令里面的液体突然爆开喷出，极度危险。

2.果汁（例如橙汁）

果汁中含有酸性物质，会腐蚀不锈钢内壁，引致生锈。此外，若果汁中的果肉残渣卡在杯盖的密封胶圈中，亦会破坏密封性，造成漏水问题。

3.汤品

若不是专用汤壶，不适合盛装热汤。这类汤水含盐量极高，是导致不锈钢生锈的主要元凶。若要盛装汤水，请务必选购内壁密封性较强的汤品专用保温壶，以防止盐分积聚破坏金属。

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忌用1物清洗易腐蚀保温杯内壁

除了装错饮料之外，其实很多人自以为正确的清洁方式，也可能默默伤害保温杯。Mami指出，许多人为了解决保温杯内壁的顽固茶渍，会倒入厨房常见的氯系漂白剂浸泡一整夜。实际上，氯系成分会严重腐蚀不锈钢，彻底损坏杯身内部，正确去茶渍方法如下：

应使用不会伤害金属的氧系漂白剂，例如OxiClean。

虽然杯身内壁忌用氯系漂白剂，但如果拆卸下来的橡胶密封圈出现难闻异味或变色发霉，则可以使用它来消毒。Mami建议使用泡沫型的氯系漂白剂，如厨房泡沫漂白剂，因为泡沫能精准吸附在充满缝隙的污垢上，在短时间内彻底消毒。

此外，近年部分新款保温杯的说明书已标明可以使用泡沫漂白剂清洁杯内。因此，即使液态氯系漂白剂不安全，泡沫型产品在某些新款产品上却可能适用，因此在清洗前，务必仔细阅读该型号的使用说明书。

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