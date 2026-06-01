酒店卫生黑幕 内地厂回收即弃拖鞋重用悭百万！行内人爆酒店房4大「肮脏黑点」自备1用品最安全

不少香港人外游或北上时，都习惯使用酒店提供的「即弃拖鞋」，认为比循环再用的塑胶拖鞋更干净卫生。然而，日前有内地媒体进行「放蛇」调查，揭发四川成都有洗涤厂大规模回收住客使用过的即弃拖鞋，经过简单清洗包装后便直接送回酒店重用。这种做法表面上打着「环保」旗号，实际上却是为了「计缩数」赚取暴利。据悉，回收重用的成本仅为新购拖鞋的一成以下，一间中型酒店一年可省下逾 40 万元人民币。目前，涉事洗涤厂的供货网络已涵盖逾百间酒店，当地多个政府部门已介入依法调查。

直击酒店即弃拖鞋「重用」现场：起毛球兼藏头发

据内地媒体《都市报道》调查发现，涉事的成都绿竹风时代洗涤厂内，车间堆满了从各大酒店回收的二手即弃拖鞋，每日清洗数量高达一万多双。该厂经理在现场直言：「这种品质好，用一次不划算，洗洗接著用。」然而媒体发现，许多回收拖鞋已被重复清洗了 3 至 4 次，部分鞋底已经严重变形、起毛球，甚至鞋面还藏有前客留下的头发。工厂内的工人仅凭肉眼简单挑走明显的杂物，便直接将拖鞋重新封口包装，当作全新产品交回酒店。

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国际连锁酒店牵涉其中

更令人震惊的是，这家洗涤厂的客户群超过 100 间酒店，在待包装的二手拖鞋中，赫然印有知名「国际连锁酒店」的商标字样。当记者以住客身份入住该国际品牌酒店时，发现执房员工一边向客人声称「拖鞋是一次性的，用完就扔」，一边却将住客用过的拖鞋，悄悄与床单、被套、毛巾等一同收走运往洗涤厂。

一年悭逾 40 万人民币 跨部门介入严肃处理

报导指出，一双全新即弃拖鞋的成本价约为 5 至 8 元人民币，但若果回收重洗，工厂每双仅收取约 0.5 元人民币的洗涤费。以一间拥有 300 间客房的酒店计算，光是拖鞋这一项杂项开支，一年就能节省超过 40 万元人民币的营运成本。

事件曝光后，随即引发两地网民对酒店卫生的强烈信心危机。成都大邑县经开区管委会随即发表通报，表示已联同卫健局、市场监管局、商投局等个多部门成立联合调查组，前往涉事洗涤企业开展彻查，并扬言将会依法依规严肃处理，同时会加强对区内洗涤行业的监督检查，确保经营规范。

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行内人大 爆料酒店房4大「肮脏黑点」

酒店的卫生黑幕不仅出现在即弃用品上。近日在台湾知名网络讨论区「Dcard」上，一名曾任职台北市多间 4 星及 5 星级酒店前台人员的男网民，以「星级饭店那些不为人知的黑暗面」为题发文，揭发外表奢华的客房，内里许多物品实际上「肮脏到爆炸」，并列出以下四大高危黑点，提醒热爱外游的港人加倍留神：

1、杯具抹布「一布到底」

事主透露，酒店的房务清洁人员在处理房内的玻璃漱口杯和饮水杯时，根本没有使用专用的清洁布。他们往往直接用来擦拭地板、墙壁缝隙及灰尘的脏黑抹布，顺手擦干杯子便放回原位；有时甚至只用水简单淋一淋，目测没有水渍便当作完成清洁。热水壶、冻水壶及茶杯等容器亦是以同样手法处理。事主直言：「你们以为干净的口腔，刷完牙都会直接脏掉。」

2、保洁垫与床褥长年不换

事主形容床褥的衞生情况比杯子更差。只要床褥没有实质损坏，酒店基本上永远不会进行深度打扫。而用于保护床褥的「保洁垫」，更是沾染最多体液的污渍重灾区，包括口水、尿液、经血甚至精液等，但校方政策通常是「只要没有脏到被客人发现，都不会更换或清洗」。

3、床具与霉菌混杂摆放

被套、床单和枕头套这三样与皮肤最亲密接触的寝具，因本地天气潮湿，最容易滋生蚊虫和霉菌。事主踢爆，部分酒店在后勤处理时，会将已经洗妥的干净床具与等待清洗的脏污床具混乱堆放在一起。若发现床单上有洗不掉的霉菌，甚至会直接用白粉笔涂抹掩盖，瞒天过海。

4、毛巾抹完马桶再洗脸

最令网民震惊的是毛巾的用途。爆料者指出，职员会贪方便直接用房内的毛巾擦拭所有物件，包括水杯、瓷砖沟缝、花洒头甚至马桶。由于部分酒店不提供专门的抹布，这些毛巾随后会与其他客人的毛巾集体混洗。事主更直白警告：「如果你入住的是周五、周六、周日或连假等旺季，恭喜你『喜提大便毛巾』洗脸！因为浴巾、洗脸巾、擦手巾甚至地毯，全部都是掉在一起洗的。」

资料来源：TVBS新闻、TVB

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