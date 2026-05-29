以为醋是万能清洁剂？专家警告清洁8个物品忌用 混用1物恐释放毒气致命

不少人将醋奉为天然万能清洁剂，甚至用来抹匀全屋！不过有清洁专家盘点8大物品忌用醋，更警告醋绝不能与1物混合使用，否则会释放致命毒气。

专家警告清洁8个物品忌用白醋 混用1物恐释放毒气致命

外媒《Good Housekeeping》指出，醋是一种非常有效的清洁剂，不少人会用来清洁各种东西，包括电水壶、窗户等。用水稀释后，甚至可以用它来制作自制清洁喷雾。事实上，白醋的强酸性虽然能有效去除硬水垢和某些类型的污垢，但这同时意味著它极易损坏木材、天然石材及电子萤幕等表面。专家更发出严厉警告，切勿将白醋与漂白水混合使用，两者混合后会产生剧烈的化学反应，释放出有毒的氯气，一旦不慎吸入随时可致命。为了让大家的家具免受「腐蚀」之灾，专家盘点了以下8大绝对不能用醋清洁的物品：

清洁8个物品忌用醋

清洁8个物品忌用醋

1.木质表面（木地板及家具）

即使将醋稀释，其酸性依然会损害木质表面的涂层，包括厨柜、实木地板及木制家具（如梳妆枱、餐枱等），令表面失去光泽、变得暗哑。若用于未经密封处理的木材，更会导致木材吸水膨胀。建议使用专为硬木配制的地板或家具清洁剂。

2.不锈钢家电

不锈钢器具的表面其实相当娇嫩，极易被醋等酸性物质损坏。建议使用专用的不锈钢清洁剂，来去除器具上的油渍、指纹及食物残渣。

【同场加映】毛孩呕吐物排泄物难清走？必学3招「不要摩擦、稀释、吹风」专家教除臭秘技

3.石材桌面

若自制的清洁喷雾中含有醋，极可能会灼伤或腐蚀大理石、花岗岩及石灰石等天然石材表面。建议将1/4茶匙温和洗洁精与一杯清水混合。

4.蒸气熨斗

不少人以为将蒸馏白醋倒入熨斗内，能溶解积聚的矿物质沉积。虽然白醋确实能清洁内部，但其酸性同时会严重腐蚀熨斗的内部金属零件。建议只需将熨斗水箱注满清水，调至最高温度及最强蒸气档位，然后在一块旧布上用力熨烫，便能利用高温蒸气冲走残留的水垢。

5.瓷砖缝隙

长期使用醋清洁，会逐渐损坏或腐蚀瓷砖缝隙间的填缝剂，特别是在缝隙未完全密封或状况不佳的情况下。建议使用稀释的漂白水配合硬毛刷来清洁瓷砖缝隙。

【同场加映】雨季湿气逼人、尘螨大军杀到！家事达人教4招打造无螨睡房 告别湿气过敏原

6. 洗衣机内部

很多人会在洗衣时加入醋以去除污渍及异味，但其酸性长期积聚，可能会腐蚀洗衣机内部的零件。偶尔加一点醋问题不大，但绝不建议经常在洗衣机中使用醋。

7.电子萤幕

切勿使用醋溶液清洁手机、电视或任何电子萤幕。酸性液体会直接破坏萤幕表面的防眩光涂层，并大幅降低触控萤幕的灵敏度。建议使用微湿的超细纤维布，或经认证的优质萤幕专用清洁剂来擦拭。

8.生鸡蛋污渍

下次不小心将生鸡蛋掉在地上时，千万别急著喷白醋。这就如同煮荷包蛋的原理一样，醋的酸性会导致生鸡蛋的蛋白质瞬间凝固，反而更难清洗。

资料来源：《Good Housekeeping》

延伸阅读：手袋清洁全攻略！帆布袋/合成皮/真皮/环保袋 专家教你正确保养 告别碎屑汗渍