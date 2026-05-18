速干衣越洗越臭？揭布料纤维成细菌温床 吸汗快干却易藏污 附3大除臭秘诀

【速干衣/快干衣】本港夏天高温闷热，每每坐巴士地铁总会传来阵阵汗臭，而当中速干运动衫更加是「噏臭」重灾区！有网友在社交平台指，为何速干衣穿过之后、即使清洗多次，依然散发臭味？究竟问题出在哪里？又有没有办法彻底解决？有专家分享了一套专为速干内衣与运动服而设的除臭方法，帮助大家解决衣物异味困扰。

速干衣｜网民热话「为何汗臭牢固、洗极都臭」？

有网民在Threads上发文呼吁有体臭人士最好穿著纯棉衫，别穿速干运动衫、否则「臭到成条街都闻到」。此贴文一出旋即引发广泛讨论，原来不少港人都有类似经验：穿著速干运动衫流汗后，衣物很快变干，但汗臭味却牢牢附著，即使用洗衣剂清洗也难以消除。

有网民指「高密度布料令汗水残留、细菌滋生」，亦有人无奈表示：「洗极都唔得，件衫臭就应该丢咗佢。」事实上，速干衫越洗越臭的原因不在于个人体臭，而是速干衣物的特殊结构。

【同场加映】帽子放机洗秒变形？ 专家教棒球帽/针织帽/草帽处理秘诀 免变形不褪色

速干衣｜布料结构成细菌温床 吸水快干却易藏污

日本洗衣专家ハナ（Hana）解释，市面上的速干机能性内衣和运动服，虽然轻薄，但其实由多层纤维构成：

贴近肌肤的一侧是较粗的纤维层

向外侧逐渐变为较细的纤维层

这设计利用「毛细现象」将汗水由粗纤维吸向细纤维，迅速挥发，保持皮肤干爽

然而，正是这种多重纤维结构，加上聚酯纤维本身容易吸附皮脂污垢，导致汗水中的油脂和蛋白质残留于纤维深处。一般的洗衣液难以彻底渗透，久而久之便形成顽固的异味，越洗越臭。

速干衣｜脱下后立即清洗 勿放过夜

Hana指出，沾有皮脂和汗水的衣物若放置不管，会令引致异味的细菌大量繁殖。这些细菌会在纤维深处形成一层坚固的「生物膜」——如同「牙菌斑硬化成牙结石」般，之后洗衣液便无法渗入，即使用漂白水也难以去除。因此，脱下后的衣物应尽快清洗，切勿堆放过夜。

速干衣｜除臭3步曲：洗衣粉末、漂白剂、杀菌液

针对速干衣已经残留的异味，Hana提出三种方法：

1. 使用弱碱性洗衣粉末

汗水和皮脂属于酸性，使用与酸性相反的弱碱性洗衣液，可透过中和作用更有效去除污垢。

一般中性洗衣液洗净力较弱，建议选用「粉末状」的弱碱性洗衣剂。

粉末洗衣剂大多含有萤光剂，尤其不适用于有色衣物；购买时可选类似无萤光剂的环保洗衣粉）。

2. 用漂白剂浸泡除菌

若异味已经明显，单靠洗衣液不足够，还需要搭配漂白剂进行浸泡除菌，可使用氧系漂白剂（粉末状）。

切勿使用氯系漂白剂（会破坏衣物颜色）或液体漂白剂（洗净力弱）。

漂白剂浸泡｜做法：

将氧系漂白剂溶于50度以上的热水中。 浸泡衣物1至2小时。 放入洗衣机，按常规程序清洗。

漂白剂浸泡｜功效：

热水能产生氧气泡泡，使皮脂和污垢浮起脱落，有效去除异味。

【同场加映】洗衣粉落越多越好？快洗模式非万能？ 专家拆解5大洗衫坏习惯 附正确清洗方法

3. 逆性皂液对付顽固生物膜

如果经过上述步骤仍有顽固异味，代表生物膜已经形成。此时需要医疗级别的「逆性皂液」，多用于外科手术前医护人员的消毒杀菌液。它不具清洁力，但杀菌能力比一般「除菌」产品更强。

逆性皂液除菌｜做法：

将逆性皂液稀释500倍，浸泡衣物。

棉、麻约浸泡2小时，聚酯纤维约需浸泡6小时（可睡前浸泡，早上处理）。

因为逆性皂液会降低洗衣液的清洁力，要用清水彻底冲洗干净。

再放入洗衣机，使用洗衣液正常清洗。

异味困扰身边人

异味往往自己不易察觉，但对身边人却造成困扰，快干衣带来的干爽舒适固然重要，但正确的清洁保养才能穿得安心又自信，让每一件运动衫都清爽无味。

资料来源：洗衣专家ハナ（Hana）、sugar_sweet_evildoer@Threads

延伸阅读：消委会测试10款洗衣干衣机 Miele表现全能、惠而浦/西门子性价比最高 同获4星评级

---



