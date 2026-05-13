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帽子放机洗秒变形？ 专家教棒球帽/针织帽/草帽处理秘诀  免变形不褪色

食用安全
更新时间：17:00 2026-05-13 HKT
发布时间：17:00 2026-05-13 HKT

帽子是日常穿搭的配件，无论是针织帽、布质帽还是棒球帽，长期使用下来，难免沾附灰尘与汗水、粉底等污垢。定期清洗，才能保持卫生与舒适，延长帽子的使用寿命。日本专家分享棒球帽/针织帽/草帽清洗前的前置处理、基本洗涤步骤，以及晾晒技巧，防止变形及褪色。

第1步：检查洗涤标签 确认可否水洗

日本狮王的洗衣专家大贯和泉指出，只要确认帽子可以居家清洗，基本洗涤方法与洗衫大致相同。清洗前务必阅读洗涤标签，确认是否适合家庭清洗。

适合居家清洗

  • 标示：出现「洗衣盆」、「洗衣机」或「手洗」图案，可在家清洗

不适合居家清洗

  • 标示：洗衣盆图案上打「X」， 请送专业干洗，不可水洗

第2步：洗衣机或手洗的步骤

不论使用洗衣机或手洗，都请依照以下步骤处理：

1. 拆除附属配件、清除表面灰尘

  • 先拆下可拆卸的装饰花、缎带等配件。
  • 用双手轻拍帽子，或以软毛衣刷将整体灰尘刷落。

2. 针对明显污渍进行「前处理」

  • 额头经常接触的内侧帽圈、手部频繁碰触的帽簷等位置最容易藏污，建议先行处理。
  • 直接将「时尚衣物专用洗衣剂」涂抹在脏污处，使用软刷或帽子边角轻轻敲打，使清洁剂渗入纤维。

3. 水洗方式

  • 使用洗衣机：务必将帽子放入洗衣网。若帽子有刺绣、珠珠等装饰，建议先将帽子内外反转再入网。选择「柔洗」、「手洗」或「羊毛」等弱水流模式。
  • 手洗：采用「按压清洗」。在脸盆中注入适量清水，加入专用洗衣剂拌匀，将帽子放入轻轻按压。更换清水进行两次漂洗。第二次漂洗时，可加入少量具消臭效果的柔顺剂，将柔顺剂与水混合后，将帽子浸入并轻压，使柔顺剂均匀附著。

4. 脱水时间宜短 防止变形

  • 为避免帽子变形，脱水时间不宜过长。手洗后，可用干毛巾将帽子包裹起来，从上方轻压，让毛巾吸走多余水分。

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第3步：晾晒务必「阴干」

请勿将帽子直接曝晒于阳光下，以免褪色。最理想的方式是「阴干」（放阴凉处风干），将帽子挂在室内通风良好的地方。

棒球帽/渔夫帽

  • 如同将帽子戴在头上，将一个洗衣网塞入帽内以维持帽型，然后将帽子放在胶瓶或圆形罐头上晾晒，可有效防止帽簷变形。

针织帽

  • 针织帽若如棒球帽般悬挂，容易因重力拉伸而变长。建议采用「平放晾晒」。若家中没有平晾专用网，可将洗衣网挂在衣架上，再将针织帽平铺于洗衣网上阴干。

不可水洗的草帽可如何保养？

草帽主要分为纸制材质与天然草木材质两种，需区别对待。

  • 纸制草帽：怕水又怕热，无法用水清洁或浸泡清洗。
  • 天然草木草帽
  1. 先用软毛衣刷轻轻刷除表面灰尘。
  2. 将干净毛巾用清水浸湿后用力拧干，以擦拭方式去除污渍。注意：天然草木忌讳过度潮湿，擦拭动作要迅速，避免水分渗入纤维。
  3. 放置于通风阴凉处完全阴干。

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帽子内侧「止汗带」可以局部清洁吗？

如果帽子内侧（止汗带）因接触额头而明显变脏，但又不想整顶水洗，可采用局部清洁：

  1. 稀释「时尚衣物专用洗衣剂」（例如：4公升清水兑10毫升洗剂）。
  2. 将干净毛巾浸入稀释后的洗剂溶液中，用力拧干至不滴水。然后用毛巾「轻拍」脏污处，以吸附方式去除污垢。注意不要弄湿帽子本体。建议先在不显眼的位置测试是否会褪色。
  3. 另取一条干净毛巾，用清水浸湿后用力拧干，同样以轻拍方式去除残留的洗剂。
  4. 最后进行阴干，务必确保完全干燥（残留湿气容易发霉）。可参照宽檐帽晾晒法，将洗衣网塞入帽内维持形状，再放置于宝特瓶上晾干。

资料来源：Lidea

延伸阅读：手袋清洁全攻略！帆布袋/合成皮/真皮/环保袋 专家教你正确保养 告别碎屑汗渍

 

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