家居除虫｜网民自制「捕蝇神器」改造胶樽加洗洁精/白醋/糖 果蝇有入无出！

夏日炎炎，厨房角落、垃圾桶边总会出现一群恼人的小飞虫——果蝇，虽然体型细细，但繁殖迅速，一旦出现便难以赶绝。有网民在社交平台上分享一款自制「捕果蝇神器」，只需一个胶樽、几种家常调味料，就能轻松将果蝇一网打尽。方法简单有效，引发热议。

3步自制捕蝇神器

这款自家制的「捕果蝇神器」主要有3个步骤：

第一步：准备胶樽

取一个小型胶樽（如饮品樽），裁成上下两截：上半部约三分一，下半部约三分二。

第二步：调配诱蝇液

在下半部胶樽加入以下材料：

洗洁精：大约按压两下

白醋：约一小匙

白糖或红糖：一匙（可酌量增加）

水：适量（自来水或饮用水均可）

第三步：倒扣组装

将上半部胶樽倒扣，放入下半部胶樽内。注意：倒扣的樽口不能触碰液体表面，必须留出空间，让果蝇可以从樽口飞进去。果蝇一旦飞入，便会被困在液体中，无法逃脱。

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网民大赞有效 摇到起泡延长使用期

不少网民跟随此法，成功消灭家中果蝇，并纷纷留言分享自己的改良心得。

有网民表示：「我会摇一摇，让它起泡。一样的配方，味道吸引果蝇，一靠近就黏住。」更指可以等泡泡就快消散的时候，再拿起摇一摇，一个陷阱可以用足7日，彻底根治讨厌的果蝇！有网民分享自己放在厨房，这个配方不止消灭果蝇，连小蟑螂都一并消灭，大赞「好用」。

也有网民提醒甜味的重要性「我曾经用无糖苹果醋试过，结果一只都捉不到！」似乎要有甜味才吸引果蝇见效。没有胶樽点算好？网友提供替代方案：「可以用布丁或乳酪的塑胶容器，上面封保鲜膜，用橡筋固定，然后在保鲜膜上穿几个小窿，果蝇一样入无出。」

专家提醒：清除源头才是根治之道

虽然以上方法能有效捕捉果蝇，但保持家居清洁、垃圾每日清、蔬果尽快食用或冷藏，才是杜绝果蝇滋生的根本方法。专业除虫公司分享，虽然果蝇体型细小，嗅觉却非常灵敏，能够闻到几公里外的面包酵母气味。除了面包之外，还有几种人类常食用的发酵产品，也被发现是果蝇最喜欢的食物：

酒精饮料如啤酒或葡萄酒

透过发酵过程产生的糖浆

煮过头的水果和蔬菜

醋等调味料

养成并坚持良好的清洁习惯是防止果蝇入侵家中的最佳方法：

定期清洁浴室和排水沟。

确保妥善处理垃圾，例如将塑胶垃圾袋捆好，并妥善丢弃。

将食物放在密封容器中，用餐时未食用完的食物要盖紧，以免果蝇叮咬。

保持餐桌和厨房枱面清洁，及时清理桌上洒出的饮料和食物碎屑。

资料来源：yiiiiiiiiiiyiiiiiiiiii@Threads、Rentokil

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